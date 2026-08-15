Carcere di Lecce, ispettore e sovrintendente aggrediti. Allarme dei sindacati: “Il sistema è al collasso”

LECCE – Due appartenenti alla polizia penitenziaria sono stati aggrediti e costretti a ricorrere alle cure dell’ospedale, con una prognosi di sette giorni. È l’ennesimo episodio che riaccende i riflettori sulla situazione del carcere di Lecce e, più in generale, su un sistema penitenziario pugliese che da anni deve fare i conti con carenze di organico, pensionamenti e condizioni di lavoro sempre più difficili.

L’episodio risale all’11 agosto ed è stato denunciato dall’Osapp. Secondo la ricostruzione del sindacato, tutto sarebbe accaduto nella sezione Precauzionale durante un normale giro di controllo seguito dalla perquisizione degli ambienti detentivi. Gli agenti avrebbero rinvenuto sostanze stupefacenti occultate e un contenitore con liquido alcolico prodotto artigianalmente. A quel punto un detenuto di origini straniere avrebbe reagito violentemente, iniziando a urlare nel corridoio e scagliandosi contro il personale e contro il vice comandante intervenuto sul posto. La situazione sarebbe stata riportata sotto controllo soltanto dopo un impegnativo intervento degli agenti. Il bilancio, però, è di un ispettore e un sovrintendente feriti e successivamente refertati nel nosocomio cittadino.

L’aggressione ripropone un problema che i sindacati della Polizia penitenziaria denunciano ormai da anni. Gli organici non riescono a tenere il passo con le necessità operative degli istituti: alle assunzioni considerate insufficienti si aggiungono i pensionamenti e il progressivo invecchiamento del personale. Il risultato è una coperta sempre più corta, con gli agenti rimasti in servizio costretti a sostenere turni pesanti e maggiori responsabilità in strutture nelle quali basta un singolo episodio critico per mettere sotto pressione l’intero sistema di sicurezza.

“Il reparto di Polizia penitenziaria di Lecce sta attraversando il peggiore momento storico della sua esistenza”, denuncia Pasquale Montesano, segretario generale aggiunto dell’Osapp. “La carenza di personale ha raggiunto livelli insostenibili: i turni massacranti, l’accumulo di competenze, i rischi continui e il sovraccarico di lavoro cui sono costretti i poliziotti rappresentano una condizione non più tollerabile”.

Parole che fotografano un’emergenza tutt’altro che nuova. Negli anni si sono susseguiti allarmi, richieste di rinforzi e denunce delle organizzazioni sindacali, ma la questione degli organici continua a ripresentarsi. Le nuove immissioni non riescono a compensare adeguatamente le uscite e ogni pensionamento rischia di sottrarre ulteriore esperienza a reparti già chiamati a lavorare al limite.

“Come Osapp lo predichiamo e lo denunciamo in ogni sede e con assidua costanza, ma i vertici dell’Amministrazione continuano a fare orecchie da mercante”, prosegue Montesano, che usa un’immagine particolarmente dura per descrivere le condizioni di lavoro: “L’attività lavorativa che si è costretti ad espletare oggi a Lecce, così come in tantissime altre carceri della Puglia, è paragonabile a un batterio killer che mina giorno dopo giorno le colonne portanti dell’intero stabile, ovvero i lavoratori in prima linea che da anni stringono i denti nella speranza di tornare a operare in sicurezza”. Il sindacato segnala inoltre la frequenza degli eventi critici, dei danneggiamenti e delle aggressioni, sostenendo che a pagare il prezzo più alto siano proprio gli operatori chiamati quotidianamente a garantire sicurezza e ordine all’interno degli istituti.

Dopo gli ultimi episodi registrati nelle carceri pugliesi, da Bari a Lecce, l’Osapp chiede quindi un intervento immediato dell’Amministrazione penitenziaria e del Ministero della Giustizia. “Esprimo la più profonda vicinanza e solidarietà ai colleghi feriti e a tutti gli operatori che, con altissima professionalità, abnegazione e incrollabile senso di appartenenza, continuano ad onorare il proprio compito istituzionale pur tra mille pericoli e senza i mezzi e le risorse necessarie”, conclude Montesano. Poi l’ennesimo appello, che assume i contorni di un ultimatum: “L’Amministrazione e il Ministero della Giustizia intervengano subito, prima che il sistema crolli definitivamente”.