Il 21 Agosto a Galatina, Amore e Psiche con la giornalista Giovanna Panchieri

Prosegue a Galatina il Festival Amore e Psiche, con il terzo appuntamento della rassegna, che vedrà protagonista Giovanna Pancheri, giornalista di SkyTG24.

L’incontro è in programma venerdì 21 agosto, alle ore 20:30, nell’affascinante cornice del Palazzo della Cultura di Galatina. Pancheri sarà intervistata da Ubaldo Villani Lubelli, presidente del Corso di Laurea in Governance Euromediterranea delle Politiche Migratorie dell’Università del Salento.

Sarà un dialogo dedicato ai grandi temi della contemporaneità, dell’informazione e alle profonde trasformazioni geopolitiche che stanno ridisegnando gli equilibri del mondo. Un’occasione per ascoltare la voce di una professionista che da oltre vent’anni racconta, attraverso il giornalismo, i principali scenari internazionali.

Nata a Roma nel 1980, Giovanna Pancheri è entrata a far parte di Sky TG24 nel 2005. Tra il 2009 e il 2016 è stata corrispondente per l’Europa da Bruxelles, mentre dal 2016 al 2021 ha seguito gli Stati Uniti come corrispondente da New York. Nel corso della sua carriera ha inoltre lavorato in Rai e nei settori della stampa e della comunicazione della World Trade Centers Association di New York e del World Heritage Centre dell’Unesco a Parigi.

È autrice dei libri Il buio su Parigi (2017) e Rinascita americana (2021), opere che testimoniano il suo impegno nel raccontare da vicino alcuni dei passaggi più significativi della storia recente.

Ad arricchire la serata ci sarà la partecipazione straordinaria del sassofonista Gianfranco Menzella, tra i protagonisti più apprezzati del panorama jazz italiano e internazionale.

Nel corso della sua carriera ha collaborato e suonato con nomi prestigiosi del jazz internazionale, tra cui Steve Grossman, Fabrizio Bosso, Randy Brecker, Eric Marienthal, Jerry Bergonzi, Antonio Faraò, Tom Kennedy e Joe Magnarelli, solo per citarne alcuni. Nel 2024 è stato scelto dall’Istituto Italiano di Cultura di Nairobi per rappresentare il jazz italiano nell’ambito del festival Afrolect in Kenya.

La serata sarà introdotta da Federica Rega, direttore artistico del Festival Amore e Psiche, e aperta dai saluti istituzionali del sindaco di Galatina Fabio Vergine.

Il terzo appuntamento conferma la vocazione del Festival a creare spazi di confronto e riflessione attraverso l’incontro con protagonisti della cultura, dell’informazione e della società contemporanea. Al centro, ancora una volta, le persone, le loro esperienze e le grandi domande che attraversano il nostro tempo, accompagnate dalla forza evocativa della musica. Per info e prenotazioni: 3202873644

L’appuntamento

Festival Amore e Psiche – Terzo appuntamento

Giovanna Pancheri

Intervista di Ubaldo Villani Lubello

Introduzione di Federica Rega

Saluti istituzionali del sindaco Fabio Vergine

Partecipazione straordinaria del sassofonista Gianfranco Menzella

Venerdì 21 agosto 2026, ore 20:30

Palazzo della Cultura – Galatina .