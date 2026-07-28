Autovelox, un giudice di pace ha applicato il decreto Salvini a una multa del 2025: il caso sarà portato davanti al Csm dal Altvelox

Nei giorni scorsi è stata emessa una sentenza del Giudice di pace di Lecce che ha ritenuto applicabile il nuovo decreto ministeriale sugli autovelox anche a una multa elevata nel 2025: un caso che sta facendo discutere. L’Associazione nazionale tutela utenti della strada, Altvelox, ha infatti presentato un articolato esposto al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della Giustizia, contestando la decisione con cui è stato respinto il ricorso contro una sanzione rilevata dall’autovelox installato sulla tangenziale est di Lecce, al chilometro 8+169, dove il limite di velocità è fissato a 90 chilometri orari.

La pronuncia, emessa il 24 luglio dal Giudice di pace Valter Vavalle, rappresenta un netto cambio di orientamento rispetto alle numerose sentenze che negli ultimi mesi avevano annullato verbali analoghi per la mancata omologazione degli apparecchi. In questo caso, invece, il giudice ha ritenuto che il nuovo decreto ministeriale n. 125 del 2026 superi la questione dell’omologazione, respingendo anche le contestazioni sulla visibilità dell’impianto e riconoscendo la regolarità delle autorizzazioni rilasciate dalla Prefettura e dal Ministero competente.

Proprio l’applicazione del decreto a una violazione accertata nel 2025 è il punto su cui si concentra l’iniziativa di Altvelox. Secondo l’associazione, il decreto è entrato in vigore il 12 luglio 2026 e non contiene alcuna disposizione che consenta di estenderne gli effetti agli accertamenti eseguiti prima della sua entrata in vigore. Nell’esposto viene inoltre chiesto di verificare il percorso motivazionale seguito nella sentenza, soffermandosi anche su un passaggio relativo all’interpretazione della norma, dove, secondo Altvelox, la formula “per tutti i fini di cui al presente decreto” sarebbe stata trasformata in “per tutti i fini di legge”.

L’associazione rende noto di aver trasmesso la segnalazione, per quanto di rispettiva competenza, al Presidente della Repubblica quale presidente del Consiglio superiore della magistratura, al Csm, al Primo presidente e al Procuratore generale della Corte di Cassazione, al Ministro della Giustizia, all’Ispettorato generale, al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria e agli organi giudiziari competenti del distretto di Lecce. “L’obiettivo è ottenere verifiche sulla correttezza dell’iter argomentativo seguito nella decisione che, se dovesse consolidarsi, potrebbe incidere su migliaia di ricorsi relativi alle sanzioni elevate dagli autovelox prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale”, spiegano i responsabili dell’associazione.