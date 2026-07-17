Lunedì 20 luglio grande attesa a Novoli per il concerto dei Cugini di Campagna

NOVOLI (Lecce) – Sale l’attesa a Novoli per uno degli appuntamenti più attesi del programma civile della Festa di Maria Santissima del Pane. Nell’ambito dei festeggiamenti, lunedì 20 luglio, piazza Regina Margherita ospiterà il concerto dei Cugini di Campagna, in programma a partire dalle ore 22, nell’ambito dell’evento musicale curato dall’agenzia di spettacoli e produzioni EpMusic di Andrea Poci. La storica band romana porterà sul palco uno spettacolo che ripercorrerà le tappe più significative della propria carriera, regalando al pubblico un viaggio tra le canzoni che hanno segnato intere generazioni. In scaletta non mancheranno i brani che hanno reso celebre il gruppo, capaci ancora oggi di coinvolgere spettatori di tutte le età grazie a melodie entrate nella storia della musica leggera italiana. Protagonisti della scena musicale fin dagli anni Settanta, i Cugini di Campagna hanno saputo costruire un’identità artistica unica e immediatamente riconoscibile. Il loro stile inconfondibile, caratterizzato da sonorità pop, armonie vocali e da un’immagine scenica che negli anni è diventata un autentico marchio di fabbrica, li ha resi uno dei gruppi più iconici del panorama musicale nazionale. Senza rincorrere le mode del momento, hanno continuato a coltivare la propria cifra stilistica, trasformando la loro originalità in un punto di forza. Tra nostalgia, ironia e un repertorio che continua a emozionare il pubblico, i Cugini di Campagna rappresentano ancora oggi una delle realtà più particolari e amate della musica italiana, capaci di unire il fascino dei grandi successi del passato con l’energia delle esibizioni dal vivo. L’appuntamento di Novoli si preannuncia come uno dei momenti centrali dell’estate cittadina, richiamando appassionati e curiosi per una serata all’insegna della musica, del divertimento e della condivisione. Il concerto prenderà il via alle ore 22 in piazza Regina Margherita. L’ingresso è gratuito.