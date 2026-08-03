Torna la Sagra te Cose Nosce il 12 e 13 Agosto a Torre Mozza

Torna la Sagra te Cose Nosce: il 12 e 13 agosto cibo tipico e musica a Torre Mozza

di Maria Taccogna

​A Torre Mozza è tutto pronto per la XIX edizione della “Sagra te Cose Nosce”, l’appuntamento estivo promosso dall’Associazione Culturale Gemini che riunisce in piazza cucina locale e spettacoli dal vivo. Le due serate si terranno mercoledì 12 e giovedì 13 agosto nell’area antistante la torre della marina di Ugento.

​Al centro dell’iniziativa ci sono gli stand gastronomici con i piatti della tradizione salentina, preparati secondo le ricette classiche del posto. Ad accompagnare la parte gastronomica ci sarà un programma musicale suddiviso sui due giorni: mercoledì 12 agosto si partirà con la serata dance anni ’70, ’80 e ’90 firmata “Stayin’ Alive”, mentre giovedì 13 agosto spazio ai ritmi della pizzica e della musica popolare salentina con il gruppo Ionica Aranea.

L’evento ad ingresso libero punta anche quest’anno a valorizzare le tipicità locali e ad offrire due serate di festa e condivisione a tutti i residenti e turisti in visita nel Salento.