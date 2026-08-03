Furti e danneggiamenti della rete ferroviaria, la tratta Lecce – Gallipoli la linea più colpita

Sono 42 gli episodi di furto e danneggiamento registrati da Ferrovie del Sud Est nel periodo compreso tra gennaio e luglio 2026. Gli eventi hanno interessato in particolare le tratte del Salento, coinvolgendo cavi, apparati e materiali funzionali all’esercizio ferroviario.

Nel dettaglio, sono stati rilevati 31 episodi di furto e 11 casi di taglio o danneggiamento dei cavi, localizzati prevalentemente lungo le linee Lecce – Gallipoli, Novoli – Gagliano, Martina Franca – Lecce e Casarano – Gallipoli. La tratta maggiormente interessata è la Lecce-Gallipoli, con oltre la metà degli eventi complessivamente censiti.

I furti e i danneggiamenti hanno avuto ricadute significative sulla circolazione ferroviaria e sulle attività di potenziamento infrastrutturale in corso. In particolare, sulle linee Lecce – Gallipoli e Casarano – Gallipoli, alla riapertura dell’esercizio ferroviario si è reso necessario sopprimere oltre la metà dei treni programmati nella prima giornata di servizio, mentre i treni effettuati hanno registrato significativi ritardi legati alle attività di ripristino. Disagi e ripercussioni operative si sono protratti anche nei giorni successivi, con ulteriori ritardi e cancellazioni.

Si tratta di fenomeni che arrecano un rilevante danno alla collettività, incidendo sull’affidabilità del servizio ferroviario, sulla regolarità della circolazione e sulla capacità di garantire ai viaggiatori standard adeguati di qualità del servizio. Gli episodi registrati producono inoltre effetti sulle attività di ammodernamento della rete ferroviaria, rallentando l’avanzamento dei cantieri attivi sulle linee temporaneamente sospese all’esercizio, compresi quelli finanziati con risorse PNRR e nell’ambito degli altri programmi di investimento destinati al potenziamento della rete ferroviaria.

Ferrovie del Sud Est ha istituito un servizio di guardiania sulle linee maggiormente colpite e ha ulteriormente intensificato le attività di controllo dell’infrastruttura in collaborazione con la Polfer. L’azienda ha inoltre interessato le Prefetture competenti e l’Autorità giudiziaria affinché siano individuate tutte le iniziative utili a contrastare il fenomeno, prevenire ulteriori episodi e assicurare i responsabili alla giustizia.