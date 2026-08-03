Copertino, D’Adamo torna in Forza Italia e rientra in maggioranza: si rafforza il sostegno al sindaco De Giorgi

COPERTINO – La maggioranza del sindaco Vincenzo De Giorgi si è ormai stabilizzata dopo una serie di scossoni politici. Il consigliere Maverick D’Adamo ha ufficializzato il suo ritorno in Forza Italia (dopo una serie di passaggi controversi), lasciando il gruppo misto e rientrando contestualmente nella maggioranza che sostiene il sindaco Vincenzo De Giorgi. Un passaggio che consolida la presenza degli azzurri nell’assise cittadina e rafforza numericamente la coalizione di governo, mentre resta all’opposizione della maggioranza il consigliere Marco Nolasco, che continua a far parte del gruppo misto.

Ad accogliere con soddisfazione il rientro di D’Adamo è il capogruppo di Forza Italia, Vito Migliori. “Bentornato all’amico e collega consigliere Maverick D’Adamo: la famiglia di Forza Italia si rafforza in Consiglio comunale e noi non potremmo che esserne più fieri”, afferma. “Sono certo che lavoreremo insieme con rinnovato entusiasmo e con la consueta determinazione per il bene del nostro paese. Si tratta di un’adesione importante, che consolida la linea azzurra nell’assise cittadina e il sostegno all’attività del sindaco De Giorgi e di tutta l’amministrazione”.

Il diretto interessato spiega che la decisione rappresenta prima di tutto un ritorno alle proprie radici politiche. “Ho ufficializzato il mio ritorno in Forza Italia: una scelta dettata dal cuore, oltre che dalla necessità di tornare nel partito a cui ho sempre sentito di aderire convintamente”, dichiara D’Adamo. Il consigliere sottolinea anche il rapporto personale che lo lega al primo cittadino: “La mia scelta, lo ammetto, affonda le radici anche in un rapporto vero, sincero, costruito fin da bambino con il sindaco Vincenzo De Giorgi. A lui sono legato da affetto fraterno e profonda stima e con lui ho avuto confronti sempre schietti e leali anche quando più accesi, come sempre capita nella vita. Ma i legami solidi, autentici, riprendono sempre il loro slancio e io sono felice di riprendere a lavorare con un sindaco competente e innamorato, come me, del nostro territorio”.

Nelle dichiarazioni non manca un ringraziamento al partito e ai suoi vertici provinciali. “Ringrazio Forza Italia e il coordinatore provinciale Paride Mazzotta per lo spirito di squadra e la vicinanza che non fa mai mancare a noi amministratori”, conclude D’Adamo. Con il suo ritorno tra le fila degli azzurri e il contestuale rientro in maggioranza, l’amministrazione guidata da Vincenzo De Giorgi consolida la propria tenuta politica in Consiglio comunale, rafforzando il sostegno all’azione di governo cittadino.