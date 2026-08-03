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Attualità

Polizia di Stato a San Foca con gli atleti delle Fiamme Oro nell’ambito del Progetto “IO POSSO”. Insieme per una giornata di sole, sport e inclusione all’insegna dell’esserci sempre

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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