Dal carcere ai domiciliari, attenuazione della misura nei confronti di un 46enne salentino

San Cesario di Lecce – Dal carcere ai domiciliari per motivi di salute e per assistere i familiari. L’attenuazione della misura nei confronti di R.P., 46enne di San Cesario, difeso dagli avvocati Stefano Prontera e Ivan Greco, è stata decisa oggi dal Gip Anna Paola Capano.
L’uomo era stato arrestato il mese scorso nell’ambito dell’operazione “Whisper”, a cura della Direzione investigativa Antimafia, che aveva portato a 23 misure cautelari (21 delle quali in carcere) nei confronti di presunti appartenenti a due associazioni dedite al narcotraffico internazionale tra Albania, Calabria e Salento.
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