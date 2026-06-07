La Fauna del Salento: La gazza

Una coda lunga con riflessi metallici verde-azzurri, un corpo snello e un folto piumaggio bianco e nero lucido, zampette piccole e agili, un passo da vera star: è lei, la gazza, uno degli uccelli più intelligenti e controversi del nostro territorio.

In ornitologia è conosciuta come Gazza ladra, Pica pica, appartenente alla famiglia dei corvidi, la stessa dei corvi e delle cornacchie, un gruppo di uccelli che la scienza considera tra i più intelligenti del mondo aviario.

La gazza non è soltanto bella da osservare, è anche sorprendentemente intelligente, infatti studi comportamentali hanno dimostrato che possiede capacità di riconoscimento di sé allo specchio, una caratteristica rara nel regno animale, è un uccello curioso, opportunista, adattabile. Vive bene vicino all’uomo, si nutre di insetti, piccoli vertebrati, uova, frutti e scarti alimentari. È una specie generalista, capace di prosperare in ambienti agricoli, urbani e semi-naturali.

La sua voce però, non è esattamente melodiosa, piuttosto è un insieme di gracchi e schiocchi secchi, un linguaggio complesso che serve per comunicare all’interno del gruppo e segnalare pericoli, costruisce nidi voluminosi, spesso nascosti tra i rami alti degli alberi. Sono strutture elaborate, fatte di rami secchi e rivestite internamente con materiali morbidi.

È un uccello territoriale, ma anche sociale, forma coppie stabili e mostra comportamenti cooperativi, soprattutto nella difesa del nido. In inverno può radunarsi in piccoli gruppi, mentre in primavera torna alla vita di coppia.

Il suo rapporto con il paesaggio umano è antico: campi coltivati, siepi, orti e villaggi sono il suo habitat ideale, mentre fama di “ladra” deriva dalla sua nota attrazione per oggetti luccicanti o insoliti: piccoli metalli, vetri, pezzi di plastica brillante. Questo comportamento, osservato occasionalmente, ha alimentato nei secoli l’idea che la gazza rubi oggetti per accumularli nel nido.

In realtà, gli studi etologici mostrano che non esiste una vera tendenza al “furto” intenzionale, la gazza è semplicemente curiosa e attratta da stimoli visivi brillanti, che possono avere funzione esplorativa o ludica.

Il termine “ladra” ha però anche una radice linguistica interessante perché in latino gaza significa “tesoro, ricchezza”, da qui l’associazione simbolica tra la gazza e l’idea di appropriazione di oggetti preziosi. Nel tempo, questa radice si è fusa con l’osservazione popolare del suo comportamento curioso, generando la figura della “ladra di tesori”, in alcune tradizioni è associata alla curiosità, in altre alla fortuna o al presagio, soprattutto quando appare in momenti insoliti o in numero singolo.

Oggi la gazza è una specie ben diffusa e in molti contesti anche molto adattabile all’urbanizzazione. La sua capacità di sopravvivere in ambienti modificati dall’uomo la rende un esempio perfetto di successo evolutivo tra i corvidi.

Eppure, dietro la sua fama di “ladra”, resta soprattutto un uccello intelligente, sociale e complesso, che continua a osservare l’uomo con la stessa curiosità con cui l’uomo osserva lei perché il vero “tesoro” della gazza non è ciò che prende, ma ciò che ci costringe a vedere, cioè un’intelligenza animale più vicina alla nostra di quanto potremo mai ammettere.