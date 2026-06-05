La scienza prova a cambiare un cromosoma. Noi abbiamo già cambiato sguardo?

La sera del 28 maggio 2026, al Teatro degli Arcimboldi di Milano, il pubblico applaudiva ‘’Din Don Down’’, lo spettacolo ideato da Paolo Ruffini, attore, regista,autore, e interpretato da attori con sindrome di Down. Pochi giorni prima mi era tornata sotto gli occhi una notizia proveniente da un laboratorio giapponese. A separarli c’erano migliaia di chilometri, forse anche due modi diversi di affrontare la stessa realtà. Eppure, più ci pensavo, più mi sembrava che entrambe le storie ruotassero attorno alla stessa domanda.Nel febbraio 2025 un gruppo di ricercatori della Mie University, nella città di Tsu, in Giappone, guidato da Ryotaro Hashizume, medico e ricercatore giapponese specializzato in patologia e genetica molecolare,ha pubblicato sulla rivista scientifica PNAS Nexus i risultati di una ricerca che ha dimostrato la possibilità di eliminare, in cellule umane coltivate in laboratorio, la copia extra del cromosoma 21 attraverso la tecnologia ‘’CRISPR-Cas9’’, una tecnologia di editing genetico capace di modificare il DNA con estrema precisione. Un risultato che, pur essendo ancora molto lontano da qualsiasi applicazione clinica, è apparso a molti come un passo che fino a pochi anni fa sarebbe sembrato appartenere alla fantascienza.Una scoperta che ha aperto nuove prospettive per comprendere meglio questa condizione genetica e i meccanismi che la caratterizzano.

Da una parte la scienza che cerca di comprendere e modificare un meccanismo biologico. Dall’altra persone che ricordano che nessuna diagnosi può esaurire la complessità di un essere umano.

A prima vista sembrano due storie che non hanno nulla in comune. Una nasce nei laboratori della genetica, l’altra sul palcoscenico di un teatro. Eppure, osservando gli attori in scena e ripensando a quella ricerca, continuava a emergere la stessa domanda. Una domanda che riguarda non soltanto la medicina, ma il nostro modo di guardare l’essere umano.

La scoperta scientifica rappresenta un passaggio importante. Gli stessi ricercatori sottolineano che si tratta di una fase iniziale della ricerca e che siamo molto lontani da possibili applicazioni cliniche. Tuttavia, il risultato apre interrogativi affascinanti sul futuro della genetica e sulle possibilità offerte dalla scienza.

Lo spettacolo racconta qualcosa di diverso, persone che salgono su un palco, recitano, scherzano, emozionano e occupano uno spazio che per troppo tempo è stato loro negato e che ancora oggi, in molti contesti, non può essere dato per scontato. Due percorsi differenti, due linguaggi lontani, che finiscono però per convergere sulla stessa questione.

Che cosa vediamo quando guardiamo una persona con sindrome di Down?

Vediamo una condizione genetica, una diagnosi, una differenza biologica? Oppure vediamo una persona con una storia, un carattere, desideri, talenti, paure e possibilità?

Per molti decenni il dibattito sulla disabilità è stato dominato quasi esclusivamente dalla prospettiva medica. Comprendere, classificare, intervenire. Un percorso che ha prodotto conquiste straordinarie e che continua a migliorare concretamente la qualità della vita di milioni di persone.

Negli ultimi anni, però, è emersa una consapevolezza diversa. Una persona non coincide con la sua diagnosi. La sua identità non è contenuta in un referto medico. La sua dignità non dipende dalla distanza che la separa da un presunto ideale di normalità.

È qui che la scoperta scientifica e il successo teatrale finiscono per incontrarsi.

Entrambi ci costringono a riflettere sul significato profondo dell’inclusione. Significa eliminare ogni limite possibile attraverso il progresso della medicina? Oppure significa costruire una società capace di riconoscere valore, diritti, competenze e umanità anche laddove esistono differenze?

Forse la risposta non consiste nello scegliere tra una strada e l’altra.

La ricerca deve continuare. La conoscenza deve avanzare. Sarebbe irresponsabile rinunciare a comprendere meglio le condizioni genetiche e le loro implicazioni. Ma esiste anche un rischio sottile. Quello di credere che il problema risieda esclusivamente nel cromosoma, come se la diversità fosse qualcosa da correggere prima ancora che da comprendere.

La storia ci insegna che il progresso scientifico e quello umano non sempre procedono alla stessa velocità. Possiamo imparare a modificare il DNA molto prima di imparare a superare i nostri pregiudizi. Possiamo acquisire strumenti sempre più sofisticati per intervenire sulla biologia, senza per questo diventare più capaci di riconoscere la complessità e il valore di chi abbiamo davanti.

La domanda più importante non riguarda ciò che la genetica riuscirà a fare nei prossimi anni, ma ciò che noi siamo capaci di fare oggi. Perché il giorno in cui sapremo intervenire su un cromosoma sarà una conquista della scienza. Il giorno in cui smetteremo di misurare il valore di una persona attraverso quel cromosoma sarà una conquista dell’umanità. E forse, tra le due, è quella che stiamo ancora aspettando.