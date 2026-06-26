Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili abbassamenti di pressione in varie vie del comune di Gallipoli

GALLIPOLI (Lecce) – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio idrico su Corso Italia angolo Via Carlo Massa del comune di Gallipoli (LE). I lavori riguardano l’installazione di nuove opere acquedottistiche.

Per consentire l’esecuzione dei lavori programmati, il servizio idrico sarà regolarmente garantito e non subirà interruzioni. Durante l’intervento potrebbero, tuttavia, verificarsi temporanei cali di pressione sulle vie: Via Berlinguer e traverse, Via della Costituzione, Via Giacomo Arditi, Via G. Deledda e traverse del comune di Gallipoli.

L’intervento avrà una durata stimata di 8 ore, a partire dalle ore 08:00 alle ore 16:00 del 30 giugno 2026.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.