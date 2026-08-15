‘Case pollaio’, A Gallipoli al via i controlli delle fiamme gialle sugli “affitti brevi” : ispezionati 70 appartamenti

Stretta della guardia di finanza sulle “case pollaio” a Gallipoli. E scattano 70 ispezioni e sanzioni per oltre 48.000 euro.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Lecce hanno avviato mirati controlli sulle locazioni turistiche estive concesse con “affitti brevi” a giovani vacanzieri provenienti da tutta Italia, ispezionando 70 appartamenti nei quartieri balneari di “Baia Verde” e “Lido San Giovanni” a Gallipoli, all’interno dei quali è stata riscontrata, complessivamente, la presenza di 480 turisti, di cui 123 minori, disposti a pagare canoni dai 2.000 ai 5.000 euro a settimana.

Ad oggi sono state riscontrate 27 violazioni all’Ordinanza del Sindaco di Gallipoli n. 4 del 24.06.2026, con l’accertamento di oltre 100 persone in eccedenza rispetto a quanto normativamente previsto, che saranno oggetto di successiva contestazione con l’applicazione ai locatori di sanzioni amministrative superiori a complessivi 48.000 euro.

L’Ordinanza Sindacale, infatti, prevede, nel caso di superamento dei parametri di densità abitativa imposti dalla Legge Regionale Puglia n. 9 del 10.06.2025, l’irrogazione della sanzione amministrativa pari a 480 euro per ogni persona in eccedenza, nonché l’emanazione di un provvedimento di sgombero dei locali sovraffollati.

Nel corso delle attività ispettive, a titolo esemplificativo in un appartamento dove potevano essere ospitate un massimo di nove persone, sono stati identificati diciassette ragazzi, di cui undici minori.

Durante un altro intervento, è stata accertata la concessione ad uso abitativo di due locali accatastati quali rimesse per autoveicoli, in relazione ai quali sono in corso ulteriori accertamenti presso il competente ufficio tecnico.

Un locatore è stato deferito alla competente Procura della Repubblica, per omessa comunicazione alla Questura di Lecce delle generalità delle persone alloggiate. In merito, si precisa che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo all’esito di sentenza irrevocabile di condanna.