Bazar della droga in casa, ventenne arrestato in flagranza dalla Polizia

Galatone (Lecce) – Aveva allestito in casa un vero e proprio bazar della droga. Per questo la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un ventenne, residente a Galatone, ritenuto responsabile dell’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A lui sono stati sequestrati anche oltre 40mila euro in contanti.

In seguito a una segnalazione anonima giunta alle 7.30 al centralino del Commissariato di Nardò, era indicata un’attività di spaccio presso l’abitazione del giovane, a Galatone. Qui si sarebbe stato un insolito viavai di persone, nella giornata di sabato scorso, e sono stati avviati tutti gli accertamenti da parte degli agenti. Le verifiche preliminari hanno evidenziato che il soggetto annoverava già precedenti di polizia specifici in materia di stupefacenti.

Così, gli agenti sono andati presso il domicilio del ventenne. All’interno dell’abitazione era presente il padre del ragazzo che ha contattato telefonicamente il figlio, invitandolo a rientrare a casa. Giunto sul posto dopo circa 40 minuti, il giovane è stato informato circa l’esecuzione di una perquisizione domiciliare.

Durante il controllo dell’immobile, i poliziotti hanno percepito un forte odore di sostanza stupefacente proveniente dal corridoio della zona notte. All’interno della camera da letto occupata dal giovane è stato inizialmente individuato, sul davanzale della finestra, un contenitore in plastica trasparente contenente 113 grammi di marijuana. Successivamente, il tentativo da parte del 20enne di disfarsi di un bilancino elettronico, buttandolo dalla finestra della stanza. Ritenendo che altro materiale potesse essere stato lanciato verso la proprietà confinante, i poliziotti, dopo aver ottenuto l’autorizzazione della proprietaria del giardino adiacente, hanno effettuato una verifica nell’area sottostante. All’interno di un trampolino da giardino per bambini sono state rinvenute quindici barrette solide sigillate contenenti 784 grammi di hashish e una busta in plastica ermetica contenente 46 dosi della medesima sostanza, per un peso di ulteriori 54 grammi.

L’attività di ricerca ha consentito di rinvenire anche sul tetto dell’abitazione 22 piantine di marijuana, dell’altezza di circa dieci centimetri, collocate in vasi di plastica.

All’interno della camera da letto sono stati inoltre recuperati un barattolo contenente 100 grammi di cocaina, undici semi di marijuana, tre bilancini di precisione, materiale destinato al confezionamento delle dosi e una pistola giocattolo priva del tappo rosso di sicurezza. Nel corso delle perquisizioni è sopraggiunta la madre del ventenne, la quale ha consegnato spontaneamente la somma complessiva di 40.240 euro in banconote di vario taglio, custodita in varie zone della casa.

Il soggetto è stato dichiarato in stato di arresto. Tutto il materiale rinvenuto, il telefono cellulare del giovane e la somma di denaro sono stati sottoposti a sequestro. Le piantine di marijuana sono state estirpate e poste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria insieme al resto del materiale sequestrato. Informato dei fatti, il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Lecce ha disposto che l’arrestato, espletate le formalità di rito, venisse condotto agli arresti domiciliari nella propria abitazione.