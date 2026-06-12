Le previsioni meteo del weekend

Puglia – Sabato. Bel tempo su tutta la regione con cieli sereni e soleggiati su tutti i settori, dal Gargano fino alla Penisola Salentina e alle aree murgiane. Nessun fenomeno atteso nel corso della giornata, con condizioni di tempo stabile e asciutto che si prolungano fino alla nottata su tutta la fascia pugliese.

Domenica. Il tempo stabile si mantiene su tutta la regione anche domenica, con cieli sereni dalla mattina fino alla sera su tutti i settori. In serata e nottata nessuna variazione, con condizioni di bel tempo che si confermano su tutta la regione senza alcun fenomeno di rilievo.

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più soleggiati al settentrione, salvo la possibilità di isolati piovaschi sulle Alpi occidentali. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con ampio soleggiamento su tutte le regioni centrali. Al pomeriggio condizioni di stabilità confermate, senza fenomeni attesi anche sui settori appenninici. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio condizioni di stabilità in ulteriore consolidamento, soleggiato ovunque senza fenomeni attesi. In serata e in nottata nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Temperature minime in lieve rialzo al centro-nord e sulla Sardegna, in calo altrove. Massime in generale aumento.

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