La Biblioteca Comunale di Nardò ospita Codice primitivo – la nuova raccolta di Paola Maritati

Giovedì 18 giugno 2026 alle ore 19.00 presso la Biblioteca Vergari di Nardò (Piazzetta Biblioteca, 7) si terrà un incontro dedicato alla nuova raccolta poetica di Paola Maritati, “Codice primitivo”, in collaborazione con Città di Nardò/Assessorato alla cultura, Presidi del Libro/Presidio di Nardò, Biblioteca Vergari, Associazione Sogni di Carta, Libreria Fiore/Mondadori di Nardò.

L’autrice dialogherà con Luciano Pagano, di Musicaos Editore, leggendo alcune poesie dal testo.

Per Gian Carlo Lisi, sull’«International Web Post», i versi di Maritati «si muovono tra riflessione esistenziale e gioco metaforico, con una scrittura che unisce leggerezza e inquietudine», mentre per Mario Nanni, «La libertà intellettuale, la libertà interiore – espressa, a volte gridata in modo provocatorio e irriverente – appare come l’anima ispiratrice della poetica di questa giovane poetessa».

“Il «codice primitivo» è un gesto di hackeraggio poetico, virus controcorrente che risale al “quore” del culto di un “Io” posticcio, che si crede intelligente perché accetta di essere artificiale. Se la religiosità e il mistero divengono atto poetico di riconoscimento e ricongiungimento, «Codice primitivo» è il vaticinio del presente raccolto nell’antro di una sibilla elettrica».

NARDO‘ (Lecce) – Se la poesia, tra le anime che la compongono, ne possiede almeno una che attinge alla verità per poi trovare un modo di trasmetterla a chi tradurrà le parole lette in sensazioni, è vero che la poesia di Paola Maritati si muove in una zona indecifrabile ai più – oramai per lontananza – e a lei chiarissima, dove la verità di ciò che accade e il mondo, costituiscono una cosa sola. Un codice di indagine che racconta con ricercata e affilata spontaneità ciò di cui siamo fatti, con le emozioni, i gesti, le paure; un codice che è regola connaturata al nostro essere, un programma che diviene dialogo e non trattiene nulla delle convenzioni. Qui ci sono i rapporti quotidiani che transitano attraverso il potere e la poesia che transita attraverso i corpi, gli umori che suscitano reazioni controllate e desideri irrazionali; la verità poetica suggerisce che ogni testo, per essere vero, deve erompere come manifesto. Così pensiamo a quell’eternità vissuta ogni giorno con la serietà delle parole finite in un giro di filastrocca, mentre attorno le “etichette”, ovvero sia le morali piccine, incedono con il clamore dei proclami e dei giudizi. Insegue, questo codice, un risveglio, un’esortazione incessante “la mia parola, si perde / nel tuo andare sordo”. La poesia di Paola Maritati diviene una riappropriazione del proprio codice originario, sorgivo, naturale, originale, primitivo, senza che qualcuno scriva per noi le istruzioni del sentire e dell’agire, non solo poetico; senza stravolgere un dna insito per arrivare a una discussione delle leggi che regolano i rapporti sociali, le norme di vita, i governi degli uomini e delle donne che cercano una forma di resistenza al di qua del delirio delle masse.