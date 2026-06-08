Le previsioni meteo di domani 9 giugno

Puglia – Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con ampie schiarite al mattino e nubi sparse nel pomeriggio. Isolati fenomeni al confine con Campania e Basilicata. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli irregolarmente coperti su alpi e prealpi. Al pomeriggio isolati temporali in sviluppo sui settori montani di nord-est, tempo invariato altrove. Tra la serata e la notte poche variazioni con nuvolosità alternata a schiarite e residui fenomeni sui settori alpini.

AL CENTRO

Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata sulle regioni del Centro con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo qualche addensamento in sviluppo sui rilievi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni meridionali con cieli in prevalenza soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione di rilievo attesa nelle ore serali e notturne con tempo stabile e ampie schiarite ovunque.

Temperature minime generalmente stazionarie. Massime in calo al nord, stabili o in rialzo altrove.

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