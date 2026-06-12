Inaugurata a Scorrano la sede del Sud Salento di Federterziario

FederTerziario rafforza la propria presenza sul territorio: inaugurata a Scorrano la sede Federterziario Sud Salento

Si è svolto mercoledì 10 giugno a Scorrano il primo Job Day del progetto Punti Cardinali, di cui FederTerziario è partner,dedicato ai temi dell’innovazione, della formazione e delle nuove opportunità nel mercato del lavoro.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto sui settori emergenti che stanno ridefinendo il mondo produttivo e professionale, dall’ICT all’intelligenza artificiale, dalla robotica al digitale fino al comparto biotech. Ai lavori hanno preso parte il sindaco di Scorrano Mario Pendinelli, il Segretario Generale Nazionale di FederTerziario Alessandro Franco e la Segretaria Generale di FederTerziario Lecce Emanuela D’Aversa.

L’appuntamento è stato anche l’occasione per inaugurare ufficialmente la nuova sede di FederTerziario Sud Salento, in via Bella Greca a Scorrano, un presidio territoriale pensato per essere punto di riferimento per imprese, lavoratori, giovani e comunità locali.

Alla guida di Federterziario Sud Salento è stata nominata Elisabetta Maggio, che ha accolto l’incarico con entusiasmo e senso di responsabilità: “FederTerziario ha voluto creare questa sede distaccata per rappresentare l’intero Sud Salento”, spiega la neo presidente. “Questo territorio è spesso rimasto ai margini dei grandi processi di rappresentanza e per questo si è ritenuto importante dare voce a tutto il tessuto produttivo locale, dalle micro alle piccole e medie imprese, valorizzandone esigenze e potenzialità”.

Un’esigenza avvertita da tempo dal tessuto imprenditoriale del territorio che FederTerziario Lecce, come sottolinea la Segretaria Generale Emanuela D’Aversa, ha deciso di fare propria, accogliendo con favore la nascita di una sede zonale a Scorrano:“Federterziario Sud Salento cercherà di dare rappresentanza anche a quelle imprese che spesso vengono dimenticate o che faticano a trovare interlocutori vicini. Il Salento è un territorio ampio e articolato; avere una presenza stabile e centrale nel Basso Salento significa poter offrire un punto di riferimento concreto e facilmente accessibile”.

L’obiettivo dell’associazione è quello di diventare un luogo di ascolto e supporto costante per il sistema economico locale: “Il mio auspicio – continua la Presidente Elisabetta Maggio – è cheFederterziario Sud Salento sia capace di raccogliere le esigenze delle imprese e di fornire risposte puntuali attraverso l’azione dell’associazione. Non si tratta di un impegno personale, ma di un lavoro di squadra finalizzato a sostenere il territorio e il suo sviluppo”.

La Presidente ha inoltre voluto evidenziare il significato del ruolo che le è stato affidato e la volontà di mettere questa nuova responsabilità al servizio dell’intera comunità imprenditoriale: “Vivo questo incarico non come un riconoscimento personale, ma come una responsabilità verso tutte le imprese del territorio, anche quelle più piccole e meno visibili. Vogliamo essere presenti offrendo servizi a 360 gradi, dall’aggiornamento professionale alla formazione, fino a tutte le attività che possono supportare concretamente gli imprenditori del Basso Salento”.

Uno sguardo rivolto al futuro e alla crescita del territorio, con l’ambizione di coinvolgere sempre più realtà produttive.

“È un onore rappresentare FederTerziario in questo territorio. Mi auguro di riuscire a coinvolgere il maggior numero possibile di imprese e associazioni affinché gli obiettivi che ci siamo prefissati possano essere pienamente raggiunti”.