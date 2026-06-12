Festa del mare, ambiente, cultura e tradizioni per celebrare il mare

NARDO’ (Lecce) – Festa del Mare 2026 a Torre Squillace: ambiente, cultura e tradizioni per celebrare il mare di Nardò. Domenica 14 giugno, dalle ore 17, la marina neretina ospiterà la terza edizione dell’appuntamento inserito nel programma delle iniziative legate al riconoscimento della Bandiera Blu 2026 assegnato alla città di Nardò. La manifestazione, promossa dal Comune di Nardò e organizzata da Onda Viva ASD, rappresenta un momento di incontro dedicato alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale della costa neretina, attraverso attività rivolte a cittadini, famiglie, bambini e visitatori.

Per l’occasione è prevista l’apertura straordinaria di Torre Squillace, uno dei simboli più suggestivi del sistema difensivo costiero del Salento, che ospiterà due esposizioni fotografiche: una dedicata alla storica manifestazione “Barche di Carta” (con una selezione degli scatti più significativi delle passate edizioni) e una mostra del fotografo naturalistico subacqueo Michele Solca, dedicata alla biodiversità marina e agli ecosistemi del Mediterraneo. Il programma prevede inoltre una dimostrazione di Stand Up Paddle (SUP) a cura di Onda Viva ASD, attività ludico-educative per bambini e famiglie organizzate con la collaborazione di Archeoclub Terra d’Arneo e Legambiente Neretum, momenti di sensibilizzazione ambientale e il coinvolgimento del pubblico attraverso il “Cesto delle Promesse al Mare”, uno spazio dedicato ai messaggi e agli impegni personali per la tutela dell’ambiente. Tra gli appuntamenti più attesi figurano gli interventi di divulgazione scientifica e storica. La ricercatrice del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali (DISTeBA) dell’Università del Salento, Giulia Furfaro, parlerà di “Biodiversità marina, sostenibilità e tutela degli ecosistemi costieri”, mentre l’archeologa Antonietta Martignano accompagnerà il pubblico alla scoperta della storia di Torre Squillace e del sistema delle torri costiere del Salento. La manifestazione sarà arricchita dall’esibizione dell’associazione Infinity Dance e dal concerto acustico al tramonto del duo Zao & Tonic, in un contesto naturale di straordinaria bellezza.

La Festa del Mare ha il patrocinio della Regione Puglia, dell’Università del Salento, dell’Area Marina Protetta Porto Cesareo, della Capitaneria di Porto di Gallipoli, del Comando Interregionale Marittimo Sud della Marina Militare, della Consulta dello Sport della Città di Nardò.

L’ingresso è libero.