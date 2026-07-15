Le previsioni meteo di domani 16 luglio

Puglia – Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutte le regioni; qualche addensamento in più sul Friuli-Venezia Giulia. Al pomeriggio qualche isolato rovescio sulle Alpi di nord-est, sereno o poco nuvoloso altrove; in serata non sono previsti cambiamenti sostanziali. Peggiora nella notte con precipitazioni a partire dalle regioni di nord-ovest in estensione verso est.

AL CENTRO

Tempo stabile e soleggiato su tutti i settori nelle ore mattutine. Al pomeriggio e in serata condizioni invariate con cieli sereni su Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo; nel corso delle ore notturne non sono previsti cambiamenti sostanziali.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni meridionali e le isole per l’intera giornata. Poche variazioni tra serata e nottata, senza fenomeni di rilievo attesi.

Temperature minime e massime stabili o in calo al nord, in aumento altrove.

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