La ricetta del giorno: vellutata di piselli

Ingredienti
1 kg di piselli verdi
2 cipolle bianche di medie dimensioni
30 ml di panna liquida
Olio extravergine d’oliva
Sale fino
Pepe nero
400 ml di brodo vegetale
50 gr di Parmigiano reggiano grattugiato
Procedimento
Pulire e affettare la cipolla,
In un tegame scaldare l’olio;
Lasciare appassire leggermente la cipolla a fuoco basso mescolando spesso;
Unire i piselli;
Salare, pepare e mescolare;
Cuocere per circa 5 minuti;
Coprire con 350 ml di brodo vegetale;
Continuare la cottura per altri 20 minuti;
Spegnere il fuoco;
Frullare aggiungendo man a mano il brodo fino a raggiungere la densità desiderata;
Aggiungere la panna fresca;
Proseguire la cottura per altri 5 minuti,
Setacciare;
Impiattare e guarnire con alcune gocce di panna;
Servire tiepido.
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