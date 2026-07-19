La ricetta del giorno: vellutata di piselli

Ingredienti

1 kg di piselli verdi

2 cipolle bianche di medie dimensioni

30 ml di panna liquida

Olio extravergine d’oliva

Sale fino

Pepe nero

400 ml di brodo vegetale

50 gr di Parmigiano reggiano grattugiato

Procedimento

Pulire e affettare la cipolla,

In un tegame scaldare l’olio;

Lasciare appassire leggermente la cipolla a fuoco basso mescolando spesso;

Unire i piselli;

Salare, pepare e mescolare;

Cuocere per circa 5 minuti;

Coprire con 350 ml di brodo vegetale;

Continuare la cottura per altri 20 minuti;

Spegnere il fuoco;

Frullare aggiungendo man a mano il brodo fino a raggiungere la densità desiderata;

Aggiungere la panna fresca;

Proseguire la cottura per altri 5 minuti,

Setacciare;

Impiattare e guarnire con alcune gocce di panna;

Servire tiepido.