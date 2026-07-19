Il Lecce ha ceduto, a titolo temporaneo con opzione e percentuale sulla futura vendita, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filip Marchwiński al KS Cracovia.
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