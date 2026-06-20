Lido York: la storia di San Cataldo che inizia con il sogno di un uomo e unisce intere generazioni

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Seduti sulla terrazza del Lido York, con il mare davanti agli occhi e il vento che anticipa l’estate, Alfredo Prete racconta una storia fatta di intuizioni, sacrifici e memoria collettiva, iniziata nel 1933 con suo nonno Alfredo, quando San Cataldo era ancora tutta da immaginare. Da allora il Lido York è diventato un archivio di estati, amori, incontri e generazioni.

Nel racconto di Prete convivono il passato glorioso della storica rotonda sul mare, frequentata da artisti e personaggi illustri, e il presente di una realtà imprenditoriale che continua a evolversi con la guida di un uomo profondamente consapevole della propria storia e deciso a custodirla con orgoglio, umanità e passione.

Cosa rappresenta oggi il Lido York?

Il Lido York è la storia stessa di San Cataldo. Tutto inizia quando mio nonno Alfredo decise di investire qui grazie a un accordo con il podestà dell’epoca per valorizzare la marina e costruì uno stabilimento balneare con camerini in legno in stile Versilia, un ristorante e una rotonda sul mare.

Successivamente nacque il primo stabilimento balneare in muratura del Salento, qui sono nati amori, amicizie, matrimoni. Sotto la rotonda c’era un piccolo tunnel dove si incontravano i fidanzati, tanto che quella storia viene ricordata anche in una vecchia canzone di Bruno Petrarchi dedicata a San Cataldo.

Negli anni il lido ha attraversato trasformazioni importanti. Mio padre nel 1972 costruì l’attuale struttura, con questi archi che sembrano abbracciare il mare. Dal 1998 la concessione è intestata a me e ho cercato di accompagnare il cambiamento del turismo. Oggi il Lido York è riconosciuto dalla Regione Puglia tra le attività storiche patrimonio della regione, e questo per noi è motivo di grande orgoglio.

Il ristorante è diventato un punto di riferimento. Qual è la filosofia che guida la vostra cucina?

Sedici anni fa, insieme a mia moglie Stefania, abbiamo deciso di aggiungere un servizio di ristorazione all’interno del lido. Abbiamo creato questo gazebo sulla spiaggia dove le persone possono cenare in riva al mare, con una filosofia semplice: pochi coperti e massima attenzione, con una cucina legata al territorio e alla tradizione.

I nostri antipasti raccolgono piatti tipici e poi ci sono due primi che non toglieremo mai dal menu: il tagliolino aglio, olio, peperoncino e tartare di gambero viola di Gallipoli e gli spaghetti alle cozze.

Anche la carta dei vini segue la stessa idea, proponiamo esclusivamente etichette del territorio, privilegiando le cantine che incontrano il gusto della nostra clientela.

C’è anche la Locanda York di Pisignano. Come dialogano queste due realtà?

La Locanda York segue l’idea del lido, a Pisignano abbiamo un giardino molto bello e anche lì scegliamo volutamente di avere pochi coperti per mantenere un’atmosfera raccolta e curata.

Per i mesi estivi tutta la ristorazione si trasferirà al Lido Yor, dove saranno disponibili sia il pranzo che la cena. La Locanda York, invece, tornerà a essere operativa a partire da metà settembre.

E poi c’è il momento della colazione, che per me resta uno dei più belli. Farla sulla terrazza vista mare o sotto il gazebo, con il rumore delle onde la mattina presto, è qualcosa che riesce ancora a emozionarmi.

Che estate si aspetta per San Cataldo?

Quella del 2026 è un’estate ancora difficile da interpretare, da un lato il Salento continua a essere molto apprezzato, dall’altro bisogna fare i conti con una crisi economica importante e con un potere d’acquisto delle famiglie che si è ridotto notevolmente.

Noi, come tanti stabilimenti di San Cataldo, cerchiamo di mantenere prezzi equilibrati, è il nostro modo di andare incontro alle esigenze delle famiglie.