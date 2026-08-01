Lunedì 3 agosto Al Bano in concerto a Martignano

MARTIGNANO (Lecce) – Sarà Al Bano, una delle voci italiane più amate e conosciute nel mondo, il protagonista di “Una notte da cantare, un’emozione da vivere”, il grande concerto in programma il 3 agosto 2026, alle ore 21.30, in Piazza della Repubblica a Martignano, nel cuore della Grecìa Salentina.

L’evento, promosso dal Comune di Martignano nell’ambito della rassegna Cultura per la Pace e del calendario degli eventi estivi Notti Grike, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate salentina e chiuderà, nel giorno dell’Ottava, i solenni festeggiamenti dedicati al Santo Patrono San Pantaleone, medico e martire, figura profondamente legata alla storia e all’identità della comunità martignanese.

L’ingresso al concerto sarà gratuito, con ampia disponibilità di posti in piedi, così da consentire alla gran parte del pubblico di assistere liberamente allo spettacolo. Chi desidererà assistere al concerto da seduto potrà acquistare un posto a sedere al costo di 10 euro.

Una parte del ricavato dei ticket contribuirà a sostenere il Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, diretto dalla dott.ssa Assunta Tornesello, recentemente insignita del Premio San Pantaleone, prestigioso riconoscimento conferito a personalità che si distinguono per il loro impegno umano, sociale e professionale, in perfetta sintonia con i valori di solidarietà e cura incarnati dal Santo Patrono.

I biglietti per i posti a sedere sono disponibili in prevendita presso il Centro Sociale Kafar Matta, in Piazza della Repubblica a Martignano, e potranno essere acquistati anche la sera del concerto, fino ad esaurimento dei posti disponibili (Info e prevendita Tel. 329.8713540).

Con oltre sessant’anni di carriera, Al Bano è una delle icone della musica italiana. Dagli esordi negli anni Sessanta ai grandi successi internazionali, ha conquistato milioni di spettatori con una voce inconfondibile e un repertorio entrato nella storia della canzone italiana. Brani come Nel sole, Sharazan, Felicità, Ci sarà, Nostalgia canaglia, È la mia vita e Libertà, continuano a emozionare intere generazioni e sono conosciuti in tutto il mondo.

A Martignano, Al Bano salirà sul palco accompagnato dalla sua Band, proponendo un concerto ricco dei suoi più grandi successi e dei brani che hanno segnato la storia della musica italiana. Special guest della serata sarà Yari Carrisi, musicista e cantautore, che contribuirà a rendere ancora più speciale un appuntamento destinato a richiamare migliaia di spettatori.

“Una notte da cantare, un’emozione da vivere” sarà molto più di un concerto: sarà una grande festa popolare, capace di unire musica, cultura, solidarietà e identità territoriale, nel suggestivo scenario del più piccolo borgo della Grecìa Salentina.

Martignano si prepara così ad accogliere cittadini, visitatori e turisti per una serata destinata a rimanere nella memoria, tra le note di uno dei più grandi interpreti della musica italiana e lo spirito di accoglienza che da sempre contraddistingue il borgo griko.