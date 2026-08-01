Mimmo Epifani e Tony Esposito in concerto a Martignano il 4 agosto

MARTIGNANO (Lecce) – Dopo il grande concerto di Al Bano, il calendario degli eventi estivi “Notti Grike”, promosso dal Comune di Martignano nell’ambito della rassegna “Cultura per la Pace”, propone un altro appuntamento di assoluto prestigio. Martedì 4 agosto 2026, alle ore 21.30, Piazza della Repubblica ospiterà il concerto di Mimmo Epifani e Tony Esposito, due straordinari protagonisti della musica italiana che, pur provenendo da esperienze artistiche differenti, condividono una comune visione del Mediterraneo come luogo di incontro tra culture, tradizioni e linguaggi musicali. Il concerto sarà a ingresso gratuito.

Sarà una serata in cui la musica popolare dialogherà con la world music, le sonorità ancestrali con la sperimentazione contemporanea, in un viaggio sonoro capace di attraversare il Sud Italia, il Mediterraneo e il mondo.

Tra i più raffinati interpreti della tradizione musicale pugliese, Mimmo Epifani è musicista, compositore, polistrumentista e ricercatore. Maestro del mandolino, della chitarra battente e degli strumenti della tradizione meridionale, da oltre quarant’anni porta avanti un instancabile lavoro di recupero e valorizzazione della musica popolare del Sud, reinterpretandola con eleganza e sensibilità contemporanea. Le sue produzioni artistiche raccontano una Puglia autentica, fatta di pizziche, serenate, canti antichi e melodie mediterranee, trasformate in un linguaggio musicale capace di parlare al pubblico internazionale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi artisti italiani e stranieri, affermandosi come uno dei principali ambasciatori della cultura musicale pugliese.

Accanto a lui salirà sul palco Tony Esposito, autentica leggenda delle percussioni e tra gli artisti italiani che più hanno contribuito a diffondere nel mondo una nuova idea di musica mediterranea. Musicista, compositore e innovatore, ha attraversato oltre cinquant’anni di carriera collaborando con alcuni dei più grandi protagonisti della musica italiana, tra cui Pino Daniele, Edoardo Bennato, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Alan Sorrenti, Roberto De Simone e molti altri, oltre a importanti musicisti della scena internazionale. Con il celebre “Kalimba de Luna”, diventato un successo mondiale e reinterpretato anche all’estero, ha saputo portare le sonorità mediterranee nelle classifiche internazionali, diventando uno dei principali ambasciatori della contaminazione musicale tra Europa, Africa e Oriente.

L’incontro tra Epifani ed Esposito non rappresenta semplicemente la somma di due straordinarie carriere artistiche, ma il dialogo tra due modi complementari di raccontare il Mediterraneo. Da una parte le corde, le melodie e la memoria della tradizione popolare pugliese; dall’altra il ritmo, la forza evocativa delle percussioni e la continua ricerca di nuovi linguaggi sonori. Due percorsi diversi che convergono in una musica senza confini, capace di emozionare e di costruire ponti tra culture.

È proprio questo il filo conduttore della rassegna “Notti Grike”, che attraverso concerti, spettacoli e appuntamenti culturali celebra l’identità della Grecìa Salentina come terra di incontri, di dialogo e di contaminazioni, in cui la tradizione continua a rinnovarsi attraverso l’arte e la creatività.

Nella suggestiva cornice di Piazza della Repubblica, il pubblico potrà vivere una serata intensa e coinvolgente, tra ritmi ancestrali, improvvisazioni, strumenti della tradizione e sonorità contemporanee. Un concerto capace di unire generazioni diverse e di raccontare, attraverso la musica, la straordinaria ricchezza culturale del Mediterraneo.

Martignano rinnova così la propria vocazione a essere un luogo di cultura, accoglienza e condivisione, offrendo ai cittadini e ai tanti visitatori dell’estate salentina un appuntamento di altissimo livello artistico, nel segno della pace, della musica e dell’identità mediterranea.

Ingresso gratuito