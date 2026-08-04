“Notti Grike” mercoledì 5 agosto il Musical “Forza venite gente”

MARTIGNANO (Lecce) – Nell’ambito del calendario degli eventi dell’estate martignanese “Notti Grike” mercoledì 5 agosto 2026 alle ore 21.30, in Piazza della Repubblica a Martignano, si terrà uno dei recital di maggior successo al mondo: Forza venite gente! L’evento è dedicato alla memoria di Suor Francesca Bray (al secolo Maria Immacolata Bray), religiosa martignanese che ha consacrato la sua vita all’educazione, al servizio e alla missione.

Lo spettacolo è un vero e proprio musical che mette in scena la vita di San Francesco di Assisi, alternando momenti di tenera comicità ad altri di profonda commozione. La storia e le vicende che si raccontano traducono in termini attuali l’eterno conflitto tra padri e figli, tra ragione e fede, tra meschina prudenza e generoso coraggio. È un racconto che ha il potere di suscitare emozioni, sentimenti e pensieri, una commedia sempre nuova e attuale, ricca di poesia freschezza e semplicità, adatta a tutte le età.

A portare in scena “Forza venite gente” è la compagnia teatrale “Amici te lu Paulinu” con un cast motivato da entusiasmo e passione per il teatro.

Nei panni del Cavaliere nero e Diavolo Manuele Greco, del Cavaliere bianco Alessandro Petruzzo, del lupo e Capo arabo Enrico Scognamiglio, della Provvidenza Eleonora Rosato, della Povertà Roberta Scognamiglio, della Cenciosa Elena Calò, di Bernardone Luigi Calò, di Santa Chiara Ilaria Calò, con il ruolo principale di San Francesco affidato a Massimo Calò.

Il corpo di ballo di Sbam (Soul Breathe Art Movement) è composto da Marta Benedetta Cannoletta, Elide Dell’Atti, Martina Russo, Chrislyn Joy Fortu, Sheila Marie Macalindol, Benedetta Margiotta, Valentino Marco Mariano, Giorgia Mazzeo, Pierdiego Pascali, Manuel Primicieri e Ilaria Calò.

Il musical sulla vita di San Francesco è liberamente ispirato alla versione originale del 1981 messa in scena da Mario Castellaci e a quella più contemporanea del quarantennale (1981-2021).

Il ricordo di Suor Francesca

Suor Francesca (Martignano 1940- Omwitagi 2023) cresce a Martignano, dove si forma presso l’Istituto delle Suore Domenicane e impara l’arte del ricamo. Nonostante l’opposizione della famiglia, a 19 anni entra nell’Ordine delle Domenicane a Roma, dedicando trent’anni all’educazione dei bambini e al servizio dei più bisognosi a Fiano Romano. Dopo la morte dei genitori parte come missionaria in Uganda, dove fonda una scuola a Kakumiro e, a 80 anni, una nuova casa delle Domenicane a Omwitagi, sostenuta anche dai suoi concittadini. Più volte colpita dalla malaria, continua la sua missione fino alla morte, avvenuta a 83 anni. È sepolta nel giardino della scuola che ha fondato, simbolo del profondo legame con la comunità ugandese.

L’evento è curato dal Gruppo teatrale “Amici te lu Paulinu” in collaborazione con SBAM Soul Breathe Art Movement di Lecce e il Comune di Martignano.

Ingresso gratuito. Posti a sedere