Fermo pesca, cambia il decreto: a Gallipoli stop solo a settembre. Fasano: “Vittoria storica per la nostra marineria”

GALLIPOLI – Il fermo per la pesca dei gamberi di profondità nello Ionio sarà limitato al mese di settembre, mentre da ottobre i pescherecci potranno tornare in mare, nel rispetto di precise condizioni e operando oltre le 12 miglia nautiche dalla costa. È la novità contenuta nel decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, che rimodula le limitazioni previste per il comparto e accoglie le richieste avanzate dal territorio e dalla marineria gallipolina. Una decisione che a Gallipoli viene accolta con soddisfazione, soprattutto dopo le difficoltà vissute lo scorso anno, quando la sovrapposizione dei provvedimenti aveva determinato uno stop delle attività per due mesi consecutivi, tra settembre e ottobre, con pesanti conseguenze economiche per pescatori e imprese del settore.

Il nuovo decreto modifica dunque lo scenario: settembre resterà il mese destinato al fermo per favorire la tutela e il ripopolamento del gambero di profondità, mentre a ottobre sarà possibile riprendere l’attività di pesca oltre il limite delle 12 miglia dalla costa. Una soluzione individuata con l’obiettivo di conciliare la salvaguardia della risorsa marina con le esigenze economiche di una delle marinerie più importanti dello Ionio. A rivendicare il risultato è il sindaco di Gallipoli, Flavio Fasano, che nelle ultime settimane aveva portato le istanze dei pescatori sui tavoli istituzionali. “Poche ore fa è arrivata la firma che la nostra marineria aspettava con il fiato sospeso. Rispetto all’anno passato, quando i nostri pescatori subirono un durissimo colpo a causa di sessanta giorni consecutivi di stop forzato, oggi scriviamo una pagina di buona politica e di ascolto del territorio. Limitare il fermo a settembre e riaprire a ottobre oltre le 12 miglia significa proteggere il nostro mare senza danneggiare pesantemente le famiglie dei pescatori e le imprese del comparto ittico. È una vittoria di squadra che restituisce dignità e futuro al porto di Gallipoli”.

Il provvedimento arriva inoltre in concomitanza con l’inizio del Giubileo Agatino, circostanza alla quale il primo cittadino attribuisce un particolare valore simbolico. “Voglio sottolineare con profonda emozione anche una felice e straordinaria coincidenza: questa splendida notizia per la nostra città arriva proprio in concomitanza con l’inizio del solenne Giubileo Agatino. Vedere salvaguardato il futuro dei nostri pescatori proprio nei giorni in cui la nostra comunità si stringe intorno alla sua Santa Patrona, Sant’Agata, assume un significato simbolico potentissimo di forte identità cittadina”. Fasano sottolinea infine il lavoro istituzionale che ha accompagnato la modifica delle regole, ringraziando il ministro Lollobrigida e quanti hanno partecipato al confronto. “Un risultato eccezionale che è stato possibile raggiungere grazie a una sinergia istituzionale impeccabile. Per questo sento il dovere di rivolgere un ringraziamento profondo al ministro Francesco Lollobrigida per la straordinaria sensibilità”. Il sindaco cita anche il sottosegretario Patrizio La Pietra e Graziella Romito, direttore generale della Pesca marittima e dell’Acquacoltura, per il lavoro svolto nel tavolo tecnico e l’attenzione riservata alle richieste provenienti da Gallipoli.

Ringraziamenti anche a Paolo Pagliaro e al parlamentare Saverio Congedo, ai quali Fasano riconosce “il supporto politico, la costante presenza e l’impegno profuso in queste ore frenetiche”, considerati determinanti per sostenere le ragioni della marineria gallipolina. Con la firma del decreto viene così scongiurato lo scenario più temuto dagli operatori: un nuovo stop consecutivo di due mesi. La flotta dovrà fermarsi a settembre, ma da ottobre potrà riprendere la pesca dei gamberi di profondità nelle acque oltre le 12 miglia, garantendo continuità alle attività del porto senza rinunciare alle misure previste per la tutela della risorsa ittica.