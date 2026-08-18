Lecce fuori dalla Coppa Italia, Di Francesco: “Impariamo dagli errori”. Tiago Gabriel sotto pressione per il mercato

PALERMO – Il Lecce saluta la Coppa Italia al primo turno, sconfitto dal Palermo al termine di una gara in cui la squadra salentina ha mostrato diverse difficoltà, soprattutto in fase difensiva.

Nel post-partita, Eusebio Di Francesco ha analizzato con lucidità la prestazione: «Potevamo fare meglio. Abbiamo preso due gol su fallo laterale, su posizionamenti sbagliati». Il tecnico ha riconosciuto anche un approccio migliore da parte del Palermo, sottolineando la necessità di essere “più furbi” e di trasformare la sconfitta in una lezione in vista del prossimo impegno contro il Venezia.

Un passaggio è stato dedicato anche a Thiago Gabriel, finito al centro delle voci di mercato. “Quando un giocatore è chiacchierato sul mercato, può succedere che questo influisca sulle sue prestazioni”, ha spiegato Di Francesco, evidenziando alcuni errori di posizione commessi dal difensore.

Il tecnico ha poi parlato del mercato, ribadendo la necessità di intervenire sugli esterni: “Sappiamo che abbiamo bisogno di un paio di rinforzi”. In attacco, invece, il Lecce ha creato alcune occasioni senza riuscire a sfruttarle: un aspetto su cui la squadra dovrà crescere.

Infine, Di Francesco ha sottolineato i progressi nel palleggio, ma anche le lacune nelle situazioni difensive. La sfida di Coppa Italia, dunque, lascia indicazioni importanti: “Sono indicazioni anche per l’allenatore in vista della partita di Venezia”.