Rifornimenti di carburante a sbafo con le carte di alcune ditte di trasporti: tra i 16 indagati c’è anche un dipendente

PRESICCE-ACQUARICA (Lecce) – In sedici sotto inchiesta per un presunto giro di illeciti con le carte di carburante emesse dalle compagnie fornitrici per alcune note aziende salentine attive nel trasporto di utenti. Tra gli indagati figurano anche alcuni dipendenti delle stesse. A mettere in moto le indagini è stata una querela sporta l’11 marzo 2026 e con una successiva integrazione presentata in data 18 marzo 2026). O.M., un 56enne di Presicce, secondo le indagini dei carabinieri, dopo aver ricevuto le carte carburante oggetto di furto, riceveva rifornimenti di carburante, ottenendo un profitto superiore ai 3.000 euro. Non solo.

Perché si sarebbe intromesso per far acquistare o ricevere carburante a S.M. , 49enne di Ruffano il 10 marzo 2026; a F.T., 52enne di Ugento; A.S., 50enne di Presicce-Acquarica; M.F., 58enne di Presicce-Acquarica, il 1° marzo 2026. Nello specifico F.T. posizionava la tessera magnetica di cui aveva la materiale disponibilità nell’apposita colonna del distributore: M.F. annotava su apposito foglio di carta i numeri delle targhe delle autovetture rifornite, i litri e i relativi importi corrisposti a M.S., erogando materialmente il carburante con l’apposita “pistola” alle autovetture incolonnate.

Gli stessi consentivano così a un altro nucleo di indagati di ricevere carburante: sempre ad A.S., di Presicce; G.M., 53enne di Presicce; C.T., 80enne di Ugento; A.C., 53enne di Morciano di Leuca; R.B., 60enne della provincia di Varese; D.V., 64enne della provincia di Varese; P.F. 53enne di Castrignano del Capo, che lo ricevevano corrispondendo un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato e con la consapevolezza che si trattasse di provento di reato. M.T., 62 anni, di Presicce-Acquarica ed L.T., 26, residente sempre a Presicce-Acquarica, il 4 aprile scorso, dopo aver ricevuto le carte carburante provento di furto avrebbero ricevuto rifornimenti di carburante procurandosi un ingiusto profitto complessivamente èer complessivi 390 euro.

Il 6 marzo, F.L., 25enne di Presicce-Acquarica, dopo aver ricevuto le carte carburante provento del delitto di furto riceveva rifornimenti di carburante. Per tutti questi indagati l’accusa èè di ricettazione. Il reato di falso, invece, viene contestato a O.M., 56enne di Presicce-Acquarica; M.T. 62enne di Presicce; L.T., 26enne di Presicce; F.L., 25enne di Presicce; S.M., 49enne di Ruffano; F.T., 50enne di Ugento; , M.S., 21enne di Presicce e M.F., 58enne di Presicce-Acquarica. Nello specifico, O.M., il 3 marzo 2026, utilizzava le carte carburante in una stazione di servizio di Tricase, digitando il codice pin associato alle medesime, per rifornirsi di carburante, per importi di 698 euro e di 900 euro. il 6 marzo 2026, in concorso con F.L., , alle ore 15:39, utilizzavano le carte carburante presso la stazione di servizio IP Station di Presicce, digitando il codice pin associato alle medesime, per rifornirsi di carburante tipo diesel procurando a sé un ingiusto profitto per un importo pari a euro 900 euro. Il 9 marzo 2026, utilizzava altra carta carburante in un distributore di Tricase, digitando il codice pin associato alla medesima, per rifornirsi di carburante procurando a sé un ingiusto profitto per un importo pari a euro 900,00; in data 10 marzo 2026, in concorso con S.M. utilizzavano la carta carburante in una stazione di Ruffano, digitando il codice pin associato alla medesima, per rifornirsi di carburante procurando a sé un ingiusto profitto per un importo pari a euro 900,00.

M.C., 41enne di Miggiano, in qualità di dipendente di una delle due aziende, sottraeva le carte carburanti specificamente assegnate ai pullman, a bordo dei quali erano state riposte. Il 22 marzo 2026, dopo essersi introdotto all’interno del piazzale dei pullman, a bordo della propria autovettura si introduceva all’interno dei pullman, sottraendovi le carte carburante, impossessandosene, per poi allontanarsi e consentire O.M. di ricevere il rifornimento di carburante; il 2 aprile 2026, dopo essersi recato in un distributore di Lecce dove si trovava momentaneamente fermo un pullman, approfittando del momento di assenza del conducente, si introduceva a bordo e portava via la carta carburante per poi allontanarsi dall’area.

Le due società sono seguite dall’avvocato Federico Martella. Gli indagati, invece, sono seguiti dagli avvocati Francesco Stocco, Giovanni Chiffi, Luigi Potenza, Manuela Miggiano, Giovanni Miglietta, Giuseppe Minerva, Francesco Morena, Francesca Carrozza, Andrea Imbriani, Maurizio My, Antonio Coppola, Angelo Ninni, Antonio Paglialunga, Massimo Pagliaro, Antonio Palumbo e Gabriele Spedicato.