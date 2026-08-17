Trovato privo di vita in casa dopo giorni: tragedia a Campi Salentina

CAMPI SALENTINA (Lecce) – Drammatica scoperta nella mattinata a Campi Salentina, dove il corpo senza vita del 74enne Ciro Montinaro è stato rinvenuto all’interno della sua abitazione al civico 19 di vico San Francesco. L’allarme è scattato su segnalazione dei vicini di casa, insospettiti e preoccupati dal fatto di non avere sue notizie da circa venti giorni.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i carabinieri della Stazione locale, guidati dal maresciallo Giuseppe Giannone, con il supporto di un’unità del Norm della Compagnia. Una volta forzato l’ingresso dell’immobile, i militari hanno fatto la tragica scoperta: l’uomo, che viveva da solo, era ormai deceduto da diversi giorni.

Per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Veglie, unitamente al medico legale incaricato dell’ispezione cadaverica. Dai primi accertamenti svolti durante il sopralluogo, il decesso sarebbe sopraggiunto per cause naturali ed è stato fatto risalire a circa due settimane fa. La notizia della scomparsa di Montinaro, volto noto in paese, ha suscitato profondo cordoglio tra i residenti, radunatisi nei pressi dell’abitazione.

Terminate le formalità burocratiche e gli accertamenti di rito, la salma sarà restituita ai familiari per la celebrazione dei funerali.