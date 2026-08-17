Rissa, coltelli e “vendette”: due feriti in 48 ore, tre denunciati

LECCE – Due aggressioni a distanza di appena 48 ore, nello stesso punto del centro di Lecce, e una possibile vendetta incrociata. È il bilancio di un weekend di Ferragosto segnato dalla violenza tra giovani, culminato con due ferimenti e tre denunce.

Il primo episodio risale alla sera del 14 agosto, quando le Volanti sono intervenute in via Maremonti per un 21enne tunisino ferito all’avambraccio. Il giovane avrebbe raccontato di essere stato coinvolto in un litigio per futili motivi con un gruppo di ragazzi egiziani e che uno di loro avrebbe estratto un coltello, ferendolo prima di fuggire. Soccorso dal 118, è stato trasportato al Fazzi e dimesso con una prognosi di sette giorni.

Due giorni dopo, nelle prime ore del 16 agosto, la polizia si è imbattuta nello stesso tratto di via Maremonti in un altro 21enne, questa volta egiziano, con il volto e la maglietta insanguinati. Il giovane ha riferito di essere stato raggiunto e accoltellato al volto da un ragazzo che conosceva, accompagnato dal fratello e da altri tre giovani. Anche lui è stato soccorso e dimesso con pochi giorni di prognosi.

Gli agenti hanno quindi rintracciato i cinque ragazzi indicati dal ferito e li hanno accompagnati in Questura. Nel corso degli accertamenti sarebbe emerso un collegamento tra i due episodi: il 21enne egiziano avrebbe riconosciuto nei due fratelli tunisini i suoi aggressori, mentre questi ultimi hanno denunciato a loro volta il giovane egiziano per l’aggressione subita due sere prima.

Per i tre è scattata la denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria. Nessun provvedimento è stato adottato nei confronti degli altri ragazzi presenti. Restano in corso gli approfondimenti della polizia per chiarire l’origine della lite e ricostruire con esattezza i fatti.