I giallorossi escono subito dalla Coppa Italia. Palermo-Lecce, 2-0, primo tempo da dimenticare, fase difensiva da rivedere

Palermo – Riparte la stagione regolare, la Coppa Italia in casa del Palermo di Pippo Inzaghi, una formazione costruita come una corazzata per salire in A. Temperatura alta al Barbera. Spettacolo sugli spalti con le tifoserie gemellate. I salentini e mister Di Francesco possono proporre un altro calcio rispetto a quello espresso lo scorso anno, ciò già ampiamente annunciato nella conferenza precedente al match. Palermo con il 4-2-3-1 Joronen; Pierozzi, Magnani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

Lecce col 4-3-3 Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Maleh, Ngom; Pierotti, Geubbels, N’Dri.

Il Lecce, dopo qualche minuto sfrutta una distrazione difensiva del Palermo e N’Dry si avvicina periodicamente dalle parti dell’estremo difensore rosanero: lo stesso Joronen nel corso della sua uscita si fa male, un balzo su un suo compagno di squadra lo fa rovinare per terra, cambio per lui e dentro Fortin. Ancora Lecce con una bella sgroppata di Geubbels in contropiede: N’Dry ha un ottimo corridoio che non sfrutta. Minuto quattordici ed il Palermo va in vantaggio, dormita assoluta della retroguardia leccese e ne approfitta Vavassori che nell’area piccola beffa Falcone, 1-0. Il Lecce raccoglie le idee e si rende pericoloso a più riprese con il solito N’Dry ed anche con Geubbels che si muove da punta esperta. A N’Dry viene negato un rigore netto, il direttore di gara non consulta nemmeno il Var. Alla mezz’ora il Lecce sfiora il gol con Geubbels per ben due volte, i padroni di casa difendono il risultato con un pizzico di fortuna. La squadra di Inzaghi si riprende e colpisce sugli sviluppi di una rimessa laterale che “taglia” la difesa di Tiago Gabriel e compagni: Pohjanpalo ne approfitta e sigla il 2-0. Sette i minuti di recupero per la prima frazione, il Lecce imbastisce la manovra sugli esterni e Geubbels sembra essere troppo isolato. Si chiudono i primi quarantacinque minuti con il Lecce troppo distratto davanti ed anche in difesa.

Si riprende con i cambi ambo le parti , fuori Maleh per Stulic per il Lecce e fuori Palombo per Hernani , Le Douaron rileva Pohjanpalo. Il Lecce gioca con due attaccanti e rientra con un altro piglio, Tiago Gabriel, di testa, ci prova sugli sviluppi di un corner. Minuto cinquantatré, Stulic si divora un gol dopo essere stato servito da Pierotti che si era ben disimpegnato sul fondo, dopo qualche minuto Geubbels si fa anticipare da Pierozzi. Sempre Geubbels non aggancia di testa come dovrebbe su cross teso di Gallo. Palla buona per Stulic al cinquantottesimo e conclusione horror, tiro alle stelle. Il Lecce si divora il gol per accorciare le distanze, Geubbels non la butta dentro da posizione impossibile da sbagliare, il Palermo sfrutta al massimo le assurde occasioni mancate dei giallorossi. Nel Palermo entra l’ex Strefezza per Jonhsen. Ancora opportunità per il Lecce, N’Dry non concretizza. Guizzo del Palermo al minuto sessantacinque, Falcone neutralizza. Di Francesco richiama Pierotti e Ngom per Gorter e Laerke. Ripartenza di Strefezza su un fallo ai danni di Tiago Gabriel non ravvisato dall’arbitro, Falcone chiude lo specchio. Laerke impegna Fortin con un tiro a volo, il portiere si rifugia in angolo. Inzaghi chiama Ranocchia per Estevez. Laerke e Gorter dialogano bene servendo una palla perfetta a Geubbels che è troppo morbido sotto porta. Spazio negli ultimi dieci minuti per Esteban che rileva Geubbels. Qualche minuto anche per Kaba, nel Lecce, per Coulibaly. Nel secondo tempo i salentini, col 4-4-2, almeno nella manovra hanno fatto vedere qualcosa di interessante: pessima la finalizzazione. Le palle buone per riprenderla non sono mancate ed I rosanero hanno avuto più cinismo. Il Palermo ha voluto col cuore questa vittoria e l’ha spuntata con merito. E’ calcio d’agosto e per il Lecce le cose da migliorare sono tante, si evidenziano bene i “baby” della primavera schierati questa sera. Il 23 Agoato inizia il campionato e si va a Venezia e vedremo se i giallorossi affineranno gli strumenti per affrontare la stagione in serie A.