Parte stasera la Sagra Te lu Pummitoru ad Aradeo, una festa incredibile da non perdere

ARADEO – Sarà la Villa Comunale di Aradeo a fare da cornice, dal 31 luglio al 2 agosto, alla quindicesima edizione della Sagra te lu Pummitoru Schiattarisciatu. La manifestazione, patrocinata dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Lecce e dal Comune di Aradeo, si conferma uno degli appuntamenti centrali della stagione estiva salentina, coniugando valorizzazione enogastronomica e programmazione culturale.

​Al centro dell’evento figura la tipica preparazione della tradizione contadina locale: il pomodoro ciliegino fatto saltare in padella ad alte temperature con olio, aglio e peperoncino. La formula della tre giorni prevenderà l’apertura degli stand gastronomici affiancata da un programma di intrattenimento musicale dal vivo e DJ set.

​Il calendario degli spettacoli si aprirà il 31 luglio con l’esibizione de Gli Avvocati Divorzisti. Il primo agosto la serata proseguirà con il concerto della Tekemaya’s Band, per poi concludersi il 2 agosto con i ritmi della musica popolare salentina interpretati dal gruppo Zimba Ca Te Passa.

​L’accesso all’area della manifestazione, allestita all’interno del parco cittadino, sarà libero per tutte le serate.

di Maria Taccogna