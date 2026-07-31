Parte stasera la Sagra Te lu Pummitoru ad Aradeo, una festa incredibile da non perdere

ARADEO – Sarà la Villa Comunale di Aradeo a fare da cornice, dal 31 luglio al 2 agosto, alla quindicesima edizione della Sagra te lu Pummitoru Schiattarisciatu. La manifestazione, patrocinata dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Lecce e dal Comune di Aradeo, si conferma uno degli appuntamenti centrali della stagione estiva salentina, coniugando valorizzazione enogastronomica e programmazione culturale.
Al centro dell’evento figura la tipica preparazione della tradizione contadina locale: il pomodoro ciliegino fatto saltare in padella ad alte temperature con olio, aglio e peperoncino. La formula della tre giorni prevenderà l’apertura degli stand gastronomici affiancata da un programma di intrattenimento musicale dal vivo e DJ set.
Il calendario degli spettacoli si aprirà il 31 luglio con l’esibizione de Gli Avvocati Divorzisti. Il primo agosto la serata proseguirà con il concerto della Tekemaya’s Band, per poi concludersi il 2 agosto con i ritmi della musica popolare salentina interpretati dal gruppo Zimba Ca Te Passa.
L’accesso all’area della manifestazione, allestita all’interno del parco cittadino, sarà libero per tutte le serate.
di Maria Taccogna
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