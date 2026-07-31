Giovane operaio muore folgorato durante i lavori per la fibra ottica, tre indagati per omicidio colposo

MONTESANO SALENTINO (Lecce) – Tre indagati nell’inchiesta sull’incidente sul lavoro in cui ha perso la vita Fadel Abdelhakim, 32 anni, di origini marocchine, deceduto il 16 luglio scorso investito da una scossa elettrica mentre lavorava al cablaggio della fibra ottica nel comune di Montesano Salentino. Nel fascicolo, coordinato dal sostituto procuratore Massimiliano Carducci, con l’accusa di omicidio colposo sono stati iscritti i nomi del legale rappresentante della ditta che operava in subappalto per la posa dei cavi, del caposquadra e dell’assistente tecnico della società che ha subappaltato i lavori per la fibra. Nelle scorse ore, la conferma della morte per folgorazione – come causa del decesso – è arrivata all’esito dell’autopsia eseguita dal medico legale Alberto Tortorella e la salma è stata così restituita ai familiari.

L’operaio era arrivato da Ivrea in Salento reclutato per i lavori della fibra. Salito su una scala per operare su un palo a ridosso di un incrocio che si interseca con la statale 275, Abdelhakim venne investito da una scossa elettrica morendo sul colpo. A nulla servirono i soccorsi, allertati dai colleghi dell’operaio. Le successive indagini, coordinate dai carabinieri e dagli ispettori dello Spesal, hanno poi consentito di risalire ai nominativi di chi, in modo colposo, avrebbe causato il decesso del giovane che, a Ivrea, viveva con la moglie e due figli. Nell’immediatezza, lo stesso sindaco di Montesano salentino, Giuseppe Maglie, sollevò critiche sul reclutamento di giovani operai per attività lavorative complesse e che richiederebbero corsi di formazione specifici.

“Ci siamo lamentati diverse volte per l’improvvisazione di questi lavori – denunciò il sindaco Maglie – non solo nel mio paese”. Gli indagati sono assistiti dagli avvocati Sono difesi dagli avvocati Dario Budano, Leonardo Casciere e Pierandrea Serio. I familiari della vittima sono assistiti dall’avvocato Pasquale Fistetti.