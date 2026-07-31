VI edizione del «Festival del Capo di Leuca», domani il quinto concerto

Rassegna cameristica internazionale VI edizione, quinto concerto 1° agosto 2026 alle 21 presso la Cascata monumentale di Santa Maria di Leuca.

La “Perla dei due mari” ospita il «Festival del Capo di Leuca», rassegna cameristica internazionale organizzata da Eleusi Aps, attraverso il concerto “Echi del Novecento” del duo Chiman.

La coppia artistica formata da Marco Mancini e Camilla Chiga presenterà una scaletta di brani tratti dalle musiche composte da Fernande Decruck, André Waignein, Pedro Iturralde e Takashi Yoshimatsu.

L’appuntamento della rassegna, che vanta come direttore artistico il maestro Alessandro Licchetta, è in programma sabato 1° agosto alle 21 ai piedi della Cascata monumentale di Santa Maria di Leuca, uno dei venti luoghi scelti per presentare altrettante serate con lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico.

Marco Mancini si è formato presso il Conservatorio “Piccinni” di Bari, conseguendo la laurea di II livello con 110 e lode. Vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali, si è esibito in importanti festival e teatri italiani, oltre a partecipare giovanissimo a una rassegna RAI dedicata ai talenti dei conservatori. Svolge attività solistica e cameristica, anche in ambito internazionale, ed è membro fondatore dell’AlGoRhythm Ensemble, con cui porta avanti una significativa attività concertistica. Ha inciso per importanti etichette discografiche repertori di grande originalità per sassofono solo. Accanto all’attività esecutiva, conduce una ricerca sul sassofono in ambito elettroacustico come dottorando presso il Conservatorio “Giordano” di Foggia.

Camilla Chiga si è avvicinata al pianoforte in tenerissima età, distinguendosi fin da subito in numerosi concorsi nazionali e internazionali. Ha conseguito presso il Conservatorio “Piccinni” di Bari il diploma accademico di II livello in pianoforte a indirizzo solistico e successivamente quello in musica d’insieme, sotto la guida dei maestri Pasquale Iannone e Giuseppe Gravino. Dal 2025 ricopre il ruolo di pianista accompagnatrice stabile presso lo stesso Conservatorio. Svolge un’intensa attività concertistica come solista, esibendosi in importanti rassegne in Italia e all’estero, e ha collaborato con varie orchestre interpretando pagine di Beethoven, Bach, Grieg e Nino Rota. Affianca all’attività solistica anche quella cameristica e discografica, distinguendosi per brillantezza tecnica e maturità musicale.

Lo scenario è la Cascata monumentale che, insieme alla doppia gradinata da 300 scalini per lato, venne realizzata nel 1939 come opera terminale dell’Acquedotto pugliese, la più estesa infrastruttura idrica europea. La cascata è in grado di riversare in mare circa mille litri di acqua al secondo partendo da un pozzo di accumulo situato più a monte, creando un salto di 120 metri su una lunghezza complessiva di 250 metri. Oltre a una grande epigrafe in marmo che ricorda le caratteristiche dell’opera, ai piedi della cascata svetta una colonna in granito, donata all’epoca dal Governo italiano proprio per la conclusione dei lavori.

Il Festival del Capo di Leuca 2026 è realizzato con il contributo e il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e dei Comuni partner, con il patrocinio della Provincia di Lecce. La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce e rafforza il proprio percorso di crescita attraverso le convenzioni siglate con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e con la Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri con il Maestro”, due tra le più autorevoli istituzioni musicali italiane. Accordi che consolidano il profilo culturale e formativo del Festival, favorendo un dialogo costante con realtà di eccellenza e contribuendo ad arricchire la qualità artistica della manifestazione.

Tra le principali novità di quest’anno c’è l’app ufficiale del Festival del Capo di Leuca, pensata per accompagnare gli spettatori prima, durante e dopo ogni evento. Attraverso l’app sarà possibile consultare il programma completo, conoscere gli artisti, scoprire i luoghi dei concerti, prenotare gli eventi, ricevere aggiornamenti in tempo reale e vivere tutte le esperienze collaterali della manifestazione. L’app diventerà il punto di accesso all’intero ecosistema del Festival, consentendo al pubblico di vivere un’esperienza personalizzata.

L’app introdurrà inoltre il “Festival Passport”, un percorso interattivo che inviterà il pubblico a seguire l’intera rassegna. Partecipando ai concerti sarà possibile collezionare badge digitali, sbloccare traguardi e vivere un’esperienza sempre più coinvolgente, trasformando ogni appuntamento in una tappa di un viaggio culturale attraverso il territorio del Capo di Leuca.

Tra le novità più significative di questa edizione figura poi la collaborazione con Parisi 1876, storica azienda salentina che sarà Official Lighting Partner del Festival. Grazie alla sua esperienza nell’arte delle luminarie, Parisi 1876 contribuirà a valorizzare alcuni dei luoghi più suggestivi della rassegna attraverso installazioni luminose progettate appositamente per gli eventi, trasformando piazze, castelli e spazi monumentali in scenografie di grande impatto visivo. Un dialogo tra luce, architettura e musica che arricchirà ulteriormente l’esperienza del pubblico, esaltando la bellezza dei luoghi e rafforzando l’identità del Festival come progetto capace di coniugare tradizione, innovazione e valorizzazione del territorio.

Official Wine Partner è l’Enoteca Default di Tricase, che curerà il progetto enologico della manifestazione e proporrà degustazioni tematiche prima dei concerti, accompagnando il pubblico in un percorso dedicato alle eccellenze vitivinicole del territorio.

Anche l’enogastronomia torna ad essere parte integrante del racconto del Festival. Si rinnova infatti la collaborazione con l’azienda vitivinicola Torre Ospina di Racale, che dopo il successo della precedente edizione firma anche il vino ufficiale del Festival 2026: “Eleukalia”, un rosso dedicato alla manifestazione e ispirato all’identità del Capo di Leuca.

Altri partner Kettner Concerts di Londra, pasticceria Aurelia di Tiggiano e Casa della Convivialità “Don Tonino Bello” di Alessano. Media Partner Radiovenere, Radio Peterpan, Envision e IoRec. Sponsor Ristorante da Enzo, Dok presso il Centro, Italian Fashion Team e Servizi Immobiliari Baglivo. Technical Partner Merico Pianoforti e Audiomania.