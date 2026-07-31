Soccorritore di un’associazione 118: “Sottopagati per 12 ore di lavoro, arriviamo stremati ai soccorsi”

SALENTO – “Arriviamo stremati a fine turno. E tante volte non riusciamo a garantire l’assistenza che gli utenti, a ragione, reclamano”. Stefano (nome di fantasia) rompe il silenzio e, scegliendo di rimanere anonimo, decide di raccontare il “sistema” che regola il mondo delle associazioni di volontariato del 118 nel periodo estivo. “Non posso parlare in prima persona – precisa subito – perché altrimenti verrei licenziato il giorno dopo”. Stefano è un autista-soccorritore reclutato da una delle tante associazioni di volontariato che in Salento, nel periodo estivo, garantiscono l’assistenza nelle postazioni marine del 118.

Fa su e giù per tutta la provincia a bordo dei mezzi di soccorso. Codici verdi, gialli, rossi. Con una responsabilità enorme: senza medico a bordo, lui come i suoi colleghi deve autonomamente stabilire se un paziente necessiti di un medico e di un ricovero. Sempre in totale emergenza per 12 ore consecutive. Una vita a rincorrere. Malati, pazienti ma anche una stabilità che si fa fatica a immaginare. Figuriamoci a raggiungere. “Mi avevano fatto delle promesse di poter sottoscrivere contratti vantaggiosi – dice – che poi non si sono rivelati per nulla tali”.

Il suo racconto condensa l’esperienza di tanti altri soccorritori e autisti che vivono da tempo in quella terra di mezzo che non dà alcun tipo di garanzie sul proprio futuro. “Il mio contratto è scattato il 15 giugno e si concluderà, come ogni anno, il 15 settembre. Poi torneremo a casa. Siamo in attesa di un concorso, la graduatoria c’è anche ma è tutto fermo”. Il periodo estivo, poi, si conferma sempre la stagione più complessa per garantire un servizio efficiente. “I turni sono massacranti. Di 12 ore al giorno – spiega Stefano – dalle 8 alle 20 o viceversa. Lavoriamo tantissimo e non sempre si arriva lucidi nei soccorsi”. Un impegno che richiede professionalità, dedizione e tanta pazienza.

Ma che deve fare i conti con retribuzioni sfalsate: “In busta paga viene indicato uno stipendio di 1.500 euro ma la realtà è un’altra”. Stefano, sollecitato, si spiega meglio: “In realtà veniamo contattati a seconda delle esigenze giorno per giorno e siamo pagati a gettoni. In un mese saremo operativi per una ventina di giorni e la paga effettiva si dimezza. Arriviamo sui 700 euro”. Impossibile, poi, poter avviare interlocuzioni con i presidenti di queste associazioni: “Non puoi parlare con nessuno di loro. Se ti lamenti, il giorno dopo ti trovi sbattuto fuori. Tanto mi dicono che, se voglio, posso racimolare altri soldi garantendo soccorsi esterni. Ma così non si può vivere”.

Il dibattito, nella realtà di tutti i giorni, è ancora più complesso. Nei giorni scorsi il sindacato Usb di Lecce aveva lanciato l’allarme sulla carenza di autisti e soccorritori di Sanitaservice, in servizio presso il 118, che sta portando il servizio di “emergenza-urgenza al collasso”, Di concerto con la Asl, la società con base nel capoluogo salentino aveva inviato congiuntamente ai vertici regionali una formale richiesta di autorizzazione per assumere urgentemente tra le 20 e le 30 unità di personale”. Mentre è di queste ore l’annuncio, a livello nazionale, del senatore di Fratelli d’Italia Filippo Melchiorre, Vicepresidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, della sottoscrizione dell’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità 2025-2027 per i 592.638 dipendenti del Servizio sanitario nazionale, tra infermieri, professionisti sanitari, operatori sociosanitari, tecnici e personale amministrativo. Un rinnovo che interessa direttamente anche oltre 30mila lavoratrici e lavoratori della sanità pugliese, che ogni giorno garantiscono servizi essenziali ai cittadini della nostra regione.

“Finalmente – si legge nella nota – garantiamo un rinnovo del contratto durante la sua vigenza, dando risposte adeguate ai lavoratori della sanità. Oggi – prosegue Melchiorre – si chiude una stagione di immobilismo e si apre una nuova fase che restituisce dignità e riconoscimento economico e professionale a oltre mezzo milione di lavoratori che rappresentano il cuore del nostro Servizio sanitario nazionale. Anche in Puglia, dove il contratto coinvolge oltre 30mila professionisti, questo rinnovo costituisce un segnale concreto di attenzione verso chi ogni giorno assicura cure e assistenza ai cittadini.”