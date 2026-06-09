Nuova riunione della cabina di coordinamento per il Pnrr nella Prefettura di Lecce

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LECCE – Si è tenuta, nella mattinata del 9 giugno, presso la Prefettura di Lecce, una nuova riunione tecnico-operativa della Cabina di Coordinamento per il Pnrr con il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Struttura di Missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’obiettivo di monitorare lo stato di avanzamento degli interventi a titolarità del Dipartimento della Funzione Pubblica riguardanti le missioni M1C1I2.2 “Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance” e M1C1I2.3 “Competenze e capacità amministrativa” e a titolarità della Struttura di Missione del PNRR afferente alla missione M5C3I1.3 “Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore”.

L’incontro, presieduto dal Viceprefetto Vicario, dott.ssa Maria Antonietta Olivieri, ha visto, altresì, la partecipazione della Ragioneria Generale dello Stato e della Ragioneria Territoriale di Lecce, nonché della Regione Puglia, della Provincia e del Comune di Lecce.

I lavori della riunione di coordinamento si sono incentrati sull’esame dello stato generale di avanzamento delle progettualità interessate e sulla implementazione dei dati su ReGiS, necessaria al raggiungimento dei target previsti dall’Unione Europea.

La Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento per la Funzione Pubblica, in un proficuo confronto costruttivo in merito alle azioni di supporto ai soggetti attuatori, hanno rassicurato la Cabina di Coordinamento che la quasi totalità dei progetti monitorati è in fase avanzata, evidenziando, pertanto, un quadro complessivo positivo, in quanto i Soggetti Attuatori prevedono di raggiungere il target entro il prossimo termine finale del 30 giugno 2026.

Nel corso dell’incontro, si è ribadita, ancora, la necessità di sensibilizzare i soggetti attuatori nell’alimentare costantemente il sistema informativo ReGiS, al fine di superare lo scostamento tra lo stato procedurale dei progetti, in fase avanzata, e il mancato allineamento del dato presente, attività già oggetto di informazione nei precedenti incontri della Cabina di Coordinamento.

Al termine dei lavori, è stata unanimemente condivisa l’esigenza di continuare la positiva attività di collaborazione istituzionale tra tutte le Amministrazioni interessate, al fine di superare le ulteriori criticità e addivenire, entro i termini, alla conclusione delle progettualità programmate.