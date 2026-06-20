Presentata a Gallipoli la circumnavigazione in solitario de “Il Viaggio di Armaduk”

Si è tenuta ieri mattina, alle ore 11, presso la sede della Lega Navale Italiana – Sezione di Gallipoli, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Il Viaggio di Armaduk”, il giro del mondo a vela in solitario e senza scalo che vedrà protagonista lo skipper salentino Carmine Vetrugno. Alla conferenza erano presenti il presidente della Lega Navale Italiana di Gallipoli, Ruggero Marzano, lo stesso Vetrugno e il professor Genuarino Belmonte, docente di Biologia e Zoologia presso l’Università del Salento.

Nel suo intervento di apertura, il presidente Marzano ha illustrato il progetto e ribadito il sostegno della Lega Navale a un’iniziativa che definisce di “grande rilievo sportivo e scientifico”, sottolineando l’impegno dell’associazione nell’accompagnare Vetrugno in questa sfida. Il professor Belmonte ha posto l’accento sulla valenza scientifica del progetto, definendolo un duplice percorso di esplorazione: quello del velista, alla scoperta dei propri limiti, e quello della superficie marina, l’habitat più esteso della Terra. È proprio in questa sottile pellicola d’acqua, ha spiegato il docente, che vive un’ampia varietà di organismi presenti esclusivamente in quella nicchia ecologica, né in aria né negli strati più profondi del mare — un’occasione preziosa per approfondire la complessità di questa biodiversità.

Lo skipper Carmine Vetrugno ha quindi presentato nel dettaglio l’impresa: un giro del mondo a vela senza scalo, attraverso gli stretti naturali e doppiando i tre grandi Capi. Vetrugno ha illustrato anche gli aspetti legati alla preparazione fisica e alla gestione delle risorse alimentari, con particolare attenzione all’organizzazione in stiva delle provviste — in primo luogo dell’acqua — necessarie a garantire gli otto mesi di navigazione previsti.

Per la produzione di energia a bordo, l’imbarcazione è equipaggiata con impianti fotovoltaici, eolici e idrogeneratori, a conferma dell’attenzione del progetto ai temi delle energie rinnovabili e della gestione sostenibile delle risorse. Lo skipper ha infine voluto ringraziare quanti hanno già sostenuto il progetto, ricordando che la preparazione della barca non è ancora conclusa e rinnovando l’invito a sostenere “Armaduk” in vista della partenza.

Il Progetto

“Il Viaggio di Armaduk” è un progetto che prevede un giro del mondo a vela in solitario senza scalo. Lo skipper Carmine Vetrugno, a bordo di un Mini 6.50 chiamato “Armaduk”, salperà il 6 settembre 2026 dalla Sede Nautica della Lega Navale Italiana di Gallipoli.

La Rotta

La navigazione prevede l’uscita dal Mediterraneo attraverso lo Stretto di Gibilterra, la discesa in Oceano Atlantico e il doppiaggio di Capo di Buona Speranza (Sud Africa), per entrare nell’Oceano Indiano. Si proseguirà quindi verso Capo Leeuwin (Australia) ed entrando nel Pacifico, fino al doppiaggio di Capo Horn (Sud America) e al rientro in Atlantico. Risalendo verso nord, Armaduk tornerà attraverso lo Stretto di Gibilterra fino a Gallipoli. Il tempo stimato per l’intera navigazione è di otto mesi.

Citizen Science: la collaborazione con l’Università del Salento

Il progetto riveste particolare interesse scientifico grazie alla collaborazione con l’Università del Salento: due volte al giorno, lungo la tratta tra Gallipoli e le Isole Canarie e viceversa, lo skipper effettuerà campionamenti di neuston, un contributo concreto di citizen science alla ricerca scientifica.

Comunicazione in tempo reale

Durante la traversata, Carmine Vetrugno aggiornerà costantemente il pubblico sulla situazione a bordo attraverso i canali social Facebook e Instagram.

I sostenitori

Il progetto è sostenuto dalla Lega Navale Italiana di Gallipoli e dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Global Sail, insieme a numerosi partner del territorio.