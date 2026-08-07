Il Raffo Parco Gondar riscalda i motori il 10 agosto con Mace, Ok Giorgio e Francamente e raddoppia l’11 con Tony Pitony e il live più atteso dell’estate

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GALLIPOLI (Lecce) – Tutti i riflettori del Raffo Parco Gondar sono puntati su martedì 11 agosto per l’appuntamento più caldo e atteso della settimana, lo show travolgente di Tony Pitony, ma la sera prima, lunedì 10 agosto, a fare da apripista la venue salentina aprirà le danze con una notte ad altissima tensione elettronica guidata da Mace, Ok Giorgio e Francamente, preparando il terreno per l’esplosione indie e pop del giorno successivo targata Tony Pitony.

Il 10 agosto il palco del Raffo Parco Gondar ospiterà una delle serate elettroniche più attese della stagione. Headliner d’eccezione sarà MACE, tra i produttori e dj più visionari e influenti del panorama musicale italiano contemporaneo, artefice di album iconici che hanno ridefinito il suono pop e hip-hop nazionale e pronto a portare a Gallipoli un set immersivo capace di fondere elettronica, psichedelia e sonorità globali.

Insieme a lui si esibirà Ok Giorgio (all’anagrafe Giorgio Pesenti), produttore e musicista bergamasco classe ’96 tra i più richiesti del settore, già al lavoro con Pinguini Tattici Nucleari, Loredana Bertè e Fulminacci, diventato una vera e propria rivelazione della nuova scena clubbing con i suoi progetti solisti e un sound travolgente. L’apertura della serata è affidata al live di Francamente, progetto cantautoriale ed elettronico di Francesca Siano. Artista torinese d’origine ma con una forte formazione legata alla scena club di Berlino, Francamente si è fatta apprezzare dal grande pubblico a X Factor 2024 per la sua scrittura profonda, le atmosfere synth-pop e il suo impegno per l’inclusività e l’attivismo transfemminista.

Martedì 11 agosto i riflettori saranno tutti puntati sull’evento clou della settimana: l’attesissimo show dal vivo di Tony Pitony. Autentico fenomeno di costume e figura di culto della nuova scena musicale italiana, Tony Pitony è pronto a conquistare il Raffo Parco Gondar con la sua straripante carica scenica, uno stile inconfondibile che fonde estetica retrò anni ’70, ironia sfrontata e ritmi irresistibili.

Forte del successo straordinario registrato sui social, dei milioni di riproduzioni streaming e di una popolarità travolgente che lo ha visto firmare persino la sigla del Fanta Sanremo, Tony Pitony regalerà al pubblico gallipolino uno spettacolo esplosivo e viscerale. Tra i suoi brani più amati e performance piene di goliardia e interazione, l’artista trasformerà la venue in una gigantesca pista da ballo all’aperto.

A coronare una notte indimenticabile, subito dopo il live la festa con l’Aftershow Indie, un dj set ad altissimo volume dedicato ai più grandi inni dell’indie pop italiano e internazionale.

Il Raffo Parco Gondar si conferma anche quest’anno il punto di riferimento assoluto per il clubbing mondiale, dopo lo spettacolare show Elrow XXL Puglia, la consolle vedrà alternarsi leggende e icone della techno e della house, con le performance di Joseph Capriati e Loco Dice il 13 agosto e Indira Paganotto il 14 agosto, seguite da quelle di Nina Kraviz e Ben Klock il 17 agosto. Il cartellone si arricchisce inoltre con i ritmi urban e dancehall di Kybba (16 agosto), Luciano e Mr Vegas (12 agosto) tra gli altri.

Spazio poi ai format più amati e iconici del momento, come il resident party Kawabonga XXL Extreme in tripla data il 19 luglio, il 2 e il 9 agosto. Seguiranno il viaggio nel tempo di Voglio tornare negli anni ’90 il 4 agosto, il ritmo travolgente di Noche de Travesura con Mercedes Lambre & Nick Garnier il 15 agosto, il fenomeno pop Teenage Dream il 19 agosto, la serata Bunny Club con Welo il 20 agosto e lo storico appuntamento con Metempsicosi il 21 agosto, prima del tradizionale e attesissimo Closing Party del 23 agosto, per una programmazione sempre variegata tra il pop, il rap, il raggaeton, l’elettronica, la musica indipendente e i grandi format.

Spazio a live, djset e i party più in voga del momento che si alterneranno su sei palchi all’interno di un’area di 20.000 metri quadri in linea con la scelta di ampliare l’offerta del Raffo Parco Gondar portando un intrattenimento su più livelli. Raffo Parco Gondar, oltre alla musica, dedica i suoi ampi spazi all’aperto all’arte, allo sport ma non solo: tattoo, piercing, barbershop, makeup, area street food e area relax con yoga e massaggi rendono unica la visita al Raffo Parco Gondar, vera e propria cittadella che mette lo spettatore al centro di un’esperienza a 360°, costruendo emozioni e ricordi legati alla totalità dell’esperienza e non solo all’evento seguito. E non solo!

Continuano poi le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo del Parco Gondar nuove esperienze ad hoc per il pubblico del festival. Main Partner del Parco Gondar 2026: Title Sponsor Raffo; Sponsor Jägermaister, Cointreau, Acqua Vera, Alta Marea, Puglia In Food, Aperol, Vivaticket, Tailoor.

Mobility Partner Italo e Itabus, che con il progetto Italo Red Carpet regalano un’occasione speciale a chi ama la musica e viaggia spesso.

Infine, ritorna BusForFun tra i partner: tutti gli eventi del Raffo Parco Gondar sono raggiungibili prenotando un post in bus e viaggiando in modo comodo, sicuro e sostenibile.

Tutti i biglietti per gli eventi Raffo Parco Gondar sono disponibili su Vivaticket.