Armaduk, la sfida dei tre oceani parte da Gallipoli: Carmine Vetrugno tenta il giro del mondo in solitaria senza scalo

Una piccola barca di appena sei metri e mezzo, un marinaio salentino con oltre vent’anni di esperienza e un sogno che profuma di oceani, avventura e ricerca scientifica. Il 6 settembre 2026 Gallipoli diventerà il punto di partenza di una delle imprese marinaresche più affascinanti mai tentate nel Mediterraneo: il vegliese Carmine Vetrugno salperà dalla sede nautica della Lega Navale Italiana di Gallipoli a bordo del mini yacht “Armaduk” per un giro del mondo a vela in solitario e senza scalo. Un progetto ambizioso che punta a entrare nella storia della navigazione e che nasce da una vita interamente dedicata al mare.

Classe 1983, cresciuto a Veglie in una famiglia dove il mare era parte della quotidianità grazie alla professione del padre, Vetrugno ha trasformato una passione in una vera missione di vita. Dopo le prime esperienze nella nautica e nella subacquea, nel 2002 entra nella Marina Militare, dove resterà per quasi diciassette anni come sottufficiale nocchiere. Un percorso che lo porta a navigare sulle più prestigiose unità a vela della Marina, dall’Amerigo Vespucci al Palinuro, passando per Orsa Maggiore, Caroly, Capricia, Stella Polare e Corsaro II, accumulando esperienza nel Mediterraneo e nell’Atlantico e prendendo parte anche a equipaggi d’élite impegnati in regate internazionali. Nel 2010 consegue il titolo di operatore subacqueo della Marina Militare e ricopre incarichi di responsabilità come nostromo e comandante di unità impiegate nelle campagne estive degli allievi delle scuole militari.

Dal 2019 opera nel comparto civile della Difesa a Taranto, ma il richiamo del mare continua a guidare ogni sua scelta. Nel 2018 diventa comproprietario del catamarano Double Trouble, con il quale naviga in tutto il Mediterraneo fino alle Canarie. Da quell’esperienza nasce nel 2023, insieme al fratello Vincenzo, il progetto “Non Stop Sail Around The World 2023”, un tentativo di circumnavigazione del globo senza scalo che prevedeva anche attività di ricerca scientifica in collaborazione con l’Università del Salento. L’avventura si interrompe dopo 26 giorni per motivi tecnici e sanitari, ma quella che qualcuno definì una sconfitta si trasforma in una nuova partenza.

Nasce così “Il Viaggio di Armaduk”, un progetto che affonda le radici nella tradizione delle grandi imprese marinaresche e nei racconti dei leggendari navigatori Bernard Moitessier, Ambrogio Fogar ed Éric Tabarly. Vetrugno acquista un Mini 6.50, una piccola ma robusta imbarcazione progettata per le navigazioni oceaniche, e la sottopone a un lungo e complesso lavoro di refitting durato quasi due anni. Il nome scelto non è casuale: Armaduk era il cane che accompagnò Ambrogio Fogar nelle sue avventure polari. Allo stesso modo la piccola barca accompagnerà il suo unico marinaio lungo un percorso straordinario che toccherà i tre grandi capi del pianeta: Capo di Buona Speranza in Sudafrica, Capo Leeuwin in Australia e Capo Horn in Sud America. Dopo aver attraversato lo Stretto di Gibilterra, l’Atlantico, l’Oceano Indiano e il Pacifico, l’imbarcazione farà ritorno nel Mediterraneo e quindi a Gallipoli dopo circa otto mesi di navigazione.

L’impresa non sarà soltanto sportiva. A bordo di Armaduk troveranno spazio anche ricerca scientifica, sostenibilità ambientale ed economia circolare. Grazie alla collaborazione con l’Università del Salento, due volte al giorno verranno effettuati campionamenti di neuston, organismi che vivono sulla superficie degli oceani, contribuendo alle attività di studio coordinate dal professor Genuario Belmonte, ordinario di Zoologia e tra i massimi esperti internazionali di biologia marina e plancton. Già durante il precedente tentativo di circumnavigazione i fratelli Vetrugno avevano consegnato all’ateneo salentino 33 campioni utili alla ricerca.

Anche il tema della sostenibilità occupa un ruolo centrale. Armaduk, recuperata da condizioni estremamente precarie, rappresenta un esempio concreto di economia circolare: una barca destinata all’abbandono che torna a nuova vita grazie a un completo recupero strutturale. A bordo trovano posto pannelli fotovoltaici, pale eoliche e idrogeneratori, tecnologie che consentiranno la produzione di energia da fonti rinnovabili durante l’intera traversata. La gestione attenta delle risorse sarà una delle chiavi per affrontare gli otto mesi di navigazione senza soste.

L’obiettivo finale è di quelli destinati a lasciare il segno: fare di Armaduk la prima imbarcazione a completare un giro del mondo a vela in solitario e senza scalo partendo e tornando nello stesso porto del Mediterraneo, Gallipoli. Una sfida che normalmente prende il via dai porti del nord della Francia o da altre località oceaniche e che invece, questa volta, avrà il suo cuore nel Salento. A sostenere l’iniziativa ci sono la Lega Navale Italiana di Gallipoli, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Global Sail, il Comune di Gallipoli, l’Università del Salento e numerosi partner privati che hanno scelto di credere in un progetto che unisce sport, mare, innovazione e ricerca. Una grande avventura che partirà dalle acque dello Ionio e porterà il nome del Salento lungo le rotte più estreme del pianeta.