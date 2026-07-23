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“Vela della Salute”, appuntamenti di prevenzione sulle coste del Salento

La ASL Lecce, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, organizza "Vela della Salute", un progetto di sanità di prossimità che porterà per un mese la prevenzione direttamente nei porti del Salento

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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