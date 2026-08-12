Il futuro è un cammino da fare insieme

Il futuro non è una gara da vincere ma un cammino da fare insieme

di Vincenzo Candido Renna

C’è una sera a Santa Caterina di Nardò in cui il mare sembra fermarsi ad ascoltare, e il Circolo Nautico La Lampara si trasforma in un piccolo tempio laico dove si discute, senza retorica e senza timori, di quella domanda che attraversa il nostro tempo come una corrente sotterranea: cosa resta dell’uomo quando la macchina imita il pensiero? Il presidente Domenico Falco apre la serata con parole di benvenuto che sono già una carezza di comunità, e Ugo Lisi modera con quella grazia empatica di chi sa che presentare un amico è più difficile che presentare un estraneo, perché la vicinanza chiede verità, non celebrazione. Pietro Scrimieri presenta il suo libro, “Persone e organizzazioni: destinazione futuro”, e lo fa non come un tecnico che enumera algoritmi, ma come un uomo che per trent’anni ha guardato negli occhi altre persone, dentro le organizzazioni, e ha imparato che ogni struttura, per quanto complessa, è fatta di carne, di dubbi, di desideri che nessun dato può contenere. L’intelligenza artificiale, dice, è uno strumento che impara, ma non è mai il pittore, solo il pennello: la tavolozza cambia, i colori si moltiplicano, la velocità del gesto si accelera, ma la mano che decide resta umana, insostituibile, gravata di responsabilità morale che nessuna macchina può ereditare. È qui che il discorso si fa quasi teologico, senza pronunciare mai la parola: perché ciò che si difende, in fondo, è la dignità della decisione come atto che comporta rischio, colpa possibile, cura del limite. La professoressa Emanuela Ingusci racconta la generazione Zeta come chi nasce già dentro il digitale eppure ha bisogno, più di ogni altra, di essere accompagnata: perché il pregiudizio della macchina non è che lo specchio deformato del pregiudizio umano, e solo l’incontro reale, il colloquio che legge il contesto oltre il curriculum, può correggere ciò che i dati storici hanno già incrostato di ingiustizia. Mauro Buscicchio, con la sobrietà di chi maneggia ogni giorno rischio e fiducia, spoglia la parola intelligenza del suo alone mitico: non è pensiero, è elaborazione, velocissima e utile, ma cieca senza lo sguardo di chi resta responsabile, l’operatore che conferma o smentisce il giudizio della macchina, perché la responsabilità non si delega, si abita. E poi arriva la voce di Roberta Licci, magistrato, che porta dentro la sala il racconto di un tribunale brasiliano dove un’istruzione nascosta, scritta bianco su bianco, tentava di corrompere l’assistente digitale del giudice, e proprio l’intelligenza artificiale, ironia sottile del nostro tempo, ha smascherato l’inganno rivelando il testo invisibile: come se la macchina stessa, addestrata bene, potesse custodire un frammento di verità che l’uomo aveva tentato di occultare. Ma il punto, dice lei, resta fermo come una pietra angolare: la riserva di giurisdizione è e deve rimanere umana, il giudizio non si automatizza, perché dietro ogni sentenza c’è una vita che chiede di essere vista, non calcolata. Ed è lei a nominare, con la precisione di chi ha vissuto il confronto internazionale al G7, l’alleanza tra intelligenze: non fusione, non sudditanza, ma un patto vigile in cui l’umano educa la macchina ai propri limiti e la macchina restituisce tempo all’umano perché possa pensare più a fondo, decidere con più cura, restare custode ultimo del senso. Il libro di Scrimieri, allora, non offre risposte definitive, e in questo sta la sua onestà: pone domande, apre spiragli, invita a quel dialogo che non è sostituzione ma compagnia di cammino. Il futuro, ripete più volte la serata, non è più soltanto un orizzonte lontano, è già presente, già dentro le selezioni del personale, dentro i tribunali, dentro le banche che elaborano in tre minuti ciò che un tempo richiedeva settimane. Eppure quella rapidità non basta a definire il valore: il valore aggiunto resta la relazione, l’affiancamento tra generazioni, la saggezza di chi ha vissuto le crisi accanto alla freschezza di chi nasce con la tecnologia nel sangue. C’è un’immagine che attraversa tutta la serata come un filo rosso silenzioso: quella della persona che entra in una stanza buia e cerca un appoggio, il pregiudizio come primo gesto di difesa che deve poi essere superato da uno sguardo più ampio, più giusto, più umano. E forse è questo il vero insegnamento che la notte lascia cadere sul pubblico attento del circolo, raccolto attorno a chi lo guida con mano leggera e cuore aperto: che l’intelligenza artificiale potrà renderci più efficienti, più veloci, più capaci di elaborare la complessità del mondo, ma non potrà mai indicarci la direzione del bene, perché quella luce, fragile e testarda, resta accesa solo dove c’è una coscienza che si assume il peso della scelta. Il libro si chiude con una frase che è quasi una benedizione laica: l’intelligenza artificiale ci renderà più efficienti, l’intelligenza umana continuerà a indicarci la via. E in quella distinzione minima, quasi impercettibile, si nasconde tutta la differenza tra uno strumento e un destino, tra il calcolo e la speranza, tra l’algoritmo e l’anima che ancora, nonostante tutto, sceglie di credere nel domani come cammino condiviso e non come corsa solitaria verso un traguardo che nessuna macchina potrà mai comprendere fino in fondo.