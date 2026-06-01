“Santa Rosa Activity Park”: sport, benessere, inclusione e comunità

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LECCE – E’ stato presentato questa mattina, nella sala Giunta di Palazzo Carafa, il progetto dell’intervento per la realizzazione del “Santa Rosa Activity Park”, uno spazio pubblico della città che torna a vivere con sport, benessere, inclusione e comunità, tra via Basento e via Adda.

L’intervento è stato illustrato dal sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone; dal vicesindaco di Lecce, con delega ai Lavori pubblici, Roberto Giordano Anguilla; dal vicepresidente della Regione Puglia, con delega a Welfare, Sport e Politiche giovanili, Cristian Casili; dall’amministratore delegato di Italiacamp, Fabrizio Sammarco; dal dirigente del Settore comunale Lavori pubblici, Giovanni Puce; dal’architetto Marina De Marco.

<Negli anni Settanta quella struttura fu il risultato di un intervento urbanisticamente all’avanguardia – ha evidenziato il sindaco, Adriana Poli Bortone – Con il tempo, è andata lentamente nel dimenticatoio, così come di pari passo cambiava la società. Ora, con questo intervento di rigenerazione urbana, diventerà un attrattore ed un fiore all’occhiello non solo per il quartiere ma per tutta la città. E mi piace sottolineare che la rigenerazione non sarà solo fisica ma anche sociale. Ringrazio il vicepresidente della Regione per tutto quello che ha fatto>.

<Abbiamo dovuto superare alcune criticità – ha spiegato il vicepresidente della Regione, con delega alle Politiche sociali, Cristian Casili – ma si tratta di un progetto molto interessante, che riesce ad attuare una connessione tra giovani e anziani, che offre la possibilità di un invecchiamento attivo, contribuendo al benessere fisico e mentale. Sono sicuro che potrà essere un esempio per gli altri comuni della provincia. La sinergia con il Comune proseguirà: già per i prossimi mesi abbiamo in cantiere altri eventi anche nel settore sportivo>.

Nel merito del progetto è intervenuto dapprima il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Roberto Giordano Anguilla, il quale ha chiarito il quadro economico, facendo sapere di un intervento di circa due milioni di euro, a valere su fondi Poc (Programmi operativi complementari). <Abbiamo scelto di recuperare l’esistente, attraverso precisi indirizzi politici che sono venuti da un processo di partecipazione aperta alla città – ha detto – I cittadini si sono espressi e noi abbiamo tenuto conto di indicazioni e richieste. L’impegno, ora, è di accelerare per chiudere entro la fine dell’anno>.

<Entro il 31 dicembre prossimo bisogna procedere alla realizzazione della struttura ed alla rendicontazione degli interventi – ha aggiunto il dirigente dei Lavori pubblici, Giovanni Puce – Abbiamo raccolto la sfida: interveniamo in un’area identitaria del quartiere Santa Rosa, con il recupero sia dell’immobile sia della parte a verde, anche qui con la sistemazione della vecchia tettoia. Ringraziamo Italiacamp per la preziosa collaborazione: ci ha seguito sin dall’inizio e continuerà a seguirci per il monitoraggio e la rendicontazione>.

<Si tratta di un investimento sul luogo, non solo sullo spazio – ha dichiarato l’amministratore delegato di Italiacamp, Fabrizio Sammarco – Vogliamo far sì che lo spazio diventi un luogo. Per questo abbiamo tenuto conto delle priorità emerse dal confronto con i cittadini, le associazioni, le realtà territoriali, che coincidono con: benessere, comunità, accessibilità, presidio>.

<Il recupero della struttura di via Basento è fondamentale per tutto il quartiere – ha considerato l’architetto De Marco – Le richieste della popolazione sono state quelle di realizzare spazi per attività sportive ma anche di socializzazione. L’obiettivo è che diventi un polo aggregativo per tutte le età>.