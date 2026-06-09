Sogliano rifiuta il Lecce: resta a Verona, si complica il dopo Corvino

LECCE – Il Lecce dovrà ripensare i propri piani per la guida dell’area tecnica nella fase post Corvino. Sean Sogliano ha infatti declinato la proposta del club salentino, scegliendo di proseguire il proprio lavoro all’Hellas Verona.

Il direttore sportivo era uno dei profili individuati dalla dirigenza giallorossa per raccogliere un’eventuale eredità gestionale, in un’ottica di continuità e rinnovamento. Il presidente Saverio Sticchi Damiani aveva impostato un’operazione importante, sia sul piano economico sia su quello progettuale, ma il tentativo non ha avuto esito positivo.

Per il Lecce si riapre dunque il dossier legato all’organigramma tecnico. Restano in piedi le soluzioni interne, con Stefano Trinchera tra i nomi già presenti in società e ora osservato speciale per un possibile rafforzamento del suo ruolo.