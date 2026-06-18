Su e giù dalla baia di Porto Selvaggio a bordo della navetta

NARDO‘ (Lecce) – Anche l’ultimo segmento del sistema di mobilità turistica estiva, dedicato alla fruizione del parco di Porto Selvaggio, tornerà in funzione a partire da domani, venerdì 19 giugno. I minibus a trazione elettrica effettueranno il servizio di trasporto degli utenti ogni giorno, dalle ore 8 alle 20. Il tragitto è quello che porta dall’entrata “Torre Uuzzo” del parco fino all’ultima piazzola del sentiero. I mezzi sono due per ogni fascia oraria (dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 20) e faranno la spola per soddisfare le esigenze dei tanti appassionati e amanti del mare e della natura che vogliono raggiunge la baia.
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