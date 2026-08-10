Miss Italia Racconta la Puglia, quinta edizione: un viaggio digitale tra i trulli, il barocco e le coste mozzafiato

PUGLIA – C’è una Puglia straordinaria che sfila e sbalordisce: l’unicità dei trulli di Alberobello, i dettagli del barocco leccese, le scogliere a picco sul mare di Polignano e Vieste, la solennità di Castel del Monte e i vicoli bianchi della Valle d’Itria. Miss Italia fa tappa ogni estate nei comuni più suggestivi di tutta la Puglia.

Giunto alla quinta edizione, “Miss Italia Racconta l’Italia” (in collaborazione con lo snack Cìciri) invita le concorrenti pugliesi a condividere brevi Reel su Instagram e TikTok per far scoprire la storia e i panorami della propria terra.

Lo storytelling premierà la capacità di mettere in luce sia le grandi mete turistiche internazionali sia le gemme nascoste del patrimonio rurale e costiero pugliese.

In palio c’è il titolo ufficiale di Miss Social Puglia, valevole per accedere alla Prefinale Nazionale. La giuria assegnerà il titolo durante la finalissima di Miss Puglia.

L’idea di questo straordinario viaggio virtuale porta la firma di Enzo Rimedio, digital communications manager del concorso, nome di spicco nel panorama della comunicazione digitale italiana, autore di libri e docente di digital PR, che quest’anno ha anche ideato “Miss Italia Cucina in Famiglia”. La sua expertise ha reso Miss Italia sempre più al passo con i tempi e vicina al pubblico, con un progetto che nelle scorse edizioni ha coinvolto oltre mille Miss partecipanti e superato i 15 milioni di visualizzazioni complessive.