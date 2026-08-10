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Miss Italia Racconta la Puglia, quinta edizione: un viaggio digitale tra i trulli, il barocco e le coste mozzafiato

Torna il progetto che trasforma le aspiranti Miss pugliesi in ambasciatrici digitali del patrimonio regionale. Un concorso nel concorso che valorizza borghi, monumenti e panorami della Puglia, quest'anno in collaborazione con lo snack Cìciri

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