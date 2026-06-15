Barca di 10 metri, abbandonata sulla costa salentina: è stata utilizzata per il trasporto di migranti?

Porto Selvaggio (Lecce) – Potrebbe essere un mezzo utilizzato per il trasporto di almeno una cinquantina di migranti. Perché all’interno sono stati trovati indumenti, effetti personali, coperte, confezioni di cibo.

Di certo c’è che quella barca a vela di circa 10 metri, denominata “Najade” e battente bandiera turca, è vuota, a pochi metri dagli scogli di Porto Selvaggio, Marina di Nardò.

L’allarme è scattato già nella giornata di ieri grazie alla segnalazione di alcuni bagnanti. Sono così entrate in azione la Capitaneria di Porto e la Polizia locale, mentre sono tuttora in corso gli accertamenti per ricostruire provenienza e utilizzo dell’imbarcazione.

Le operazioni di recupero sono state affidate al Diving Costa del Sud su incarico della Capitaneria di Porto. I subacquei, coordinati da Andrea Costantini, hanno trainato l’imbarcazione fino al porticciolo di Santa Caterina.

Nonostante qualche difficoltà, l’intervento si è concluso positivamente.

Gli investigatori stanno ora cercando di risalire a chi l’abbia condotta sulle coste salentine.