Rottura improvvisa e imprevedibile di un tronco idrico a Scorrano

SCORRANO (Lecce) – A causa di una rottura improvvisa di un tronco idrico a servizio dell’abitato di Scorrano i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione che proseguirà per tutta la giornata.
Per consentire i lavori, è stato necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica nell’abitato di Scorrano (LE). I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
I tecnici di Acquedotto Pugliese lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, che dovrebbe avvenire presumibilmente entro la giornata odierna.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
- AttualitàRottura improvvisa e imprevedibile di un tronco idrico nel Comune di Caprarica di Lecce
- AttualitàRottura improvvisa e imprevedibile di un tronco idrico a Torre Sant’Andrea frazione di Melendugno
- SpettacoliA Scorrano torna la magia delle tradizioni: arriva “C’era una volta in piazza…” Una serata all’insegna del gioco tradizionale, del divertimento per famiglie e del buon cibo
- AttualitàLavori per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato del Comune di Maglie
- AttualitàLavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi negli abitati di Strudà e Acaya
- AttualitàLavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato del Comune di Matino