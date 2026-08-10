Controlli della Polizia di Stato in tutta la provincia: oltre 2.600 persone identificate e due arresti

SALENTO – Intensificati i servizi straordinari di controllo del territorio in tutta la provincia di Lecce nella prima settimana di agosto. Il dispositivo di prevenzione, coordinato dal Questore Giampietro Lionetti per il contrasto alla criminalità diffusa e la tutela dell’ordine pubblico, ha visto l’impiego sinergico di diversi reparti nei punti strategici della capitale barocca e nei principali centri della provincia.

Nel corso delle attività svolte dal 3 al 9 agosto, le forze dell’ordine hanno identificato 2.687 persone e controllato 1.062 veicoli. A Lecce le pattuglie della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine hanno presidiato il centro storico, la zona della stazione, Piazza Mazzini, Via Leuca, le Casermette, Piazzale Carmelo Bene e Parco Galateo. I controlli si sono poi estesi in ambito provinciale a Nardò, nel Capo di Leuca e nelle marine. Lungo il litorale di Casalabate, un’ispezione della Divisione P.A.S. in un bar ha portato alla contestazione di diverse irregolarità formali e sanzioni amministrative, tra cui l’assenza di SCIA, l’impiego di personale di sicurezza non autorizzato e la somministrazione di alcol a una minore. Monitorata con successo anche la manifestazione “Birra and Sound” a Galatina, svolta in totale sicurezza per le migliaia di visitatori.

I servizi straordinari hanno portato anche all’esecuzione di due misure restrittive in carcere. A Nardò gli agenti del Commissariato hanno condotto a Borgo San Nicola un 37enne del posto: la revoca della detenzione domiciliare è scattata a seguito di nuove minacce e tentativi di contatto con l’ex compagna, reati in continuità con le precedenti condanne per maltrattamenti ed estorsione. A Carmiano, infine, le volanti della Questura hanno rintracciato e arrestato un 46enne casertano all’interno di una struttura ricettiva, destinatario di un ordine di carcerazione della Procura Generale di Napoli per una pena residua di 5 anni di reclusione.