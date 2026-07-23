Al via due giorni di laboratorio a cielo aperto, esposizioni, gusto e tanta musica. arriva “Ceramica, cibo e corti” a San Pietro in Lama

SAN PIETRO IN LAMA (Lecce) – Tradizione, arte e gastronomia si incontrano nel segno della ceramica, in un’atmosfera d’altri tempi: è lo spirito di “Ceramica, Cibo e Corti“, la rassegna in programma a San Pietro in Lama nell’ultimo week end del mese di luglio, sabato 25 e domenica 26.

Organizzata dal Comune di San Pietro in Lama, con il sostegno della Regione Puglia – Assessorato alle Attività Produttive e il patrocinio della Provincia di Lecce, la due giorni trasformerà il centro storico del paese in uno straordinario laboratorio a cielo aperto, offrendo caratteristiche esposizioni ceramiche nelle corti.

Tutti i dettagli della manifestazione, giunta alla V edizione, sono stati presentati oggi in una conferenza stampa a Palazzo Adorno a Lecce, dal sindaco di San Pietro in Lama Vito Pietro Mello e dal consigliere delegato Pierangelo Dell’Anna, alla presenza del presidente della Provincia Fabio Tarantino, che ha dichiarato: “Ceramica, Cibo e Corti è una manifestazione che racconta con efficacia come un territorio possa valorizzare la propria identità mettendo in relazione artigianato, produzioni locali, patrimonio storico e comunità. San Pietro in Lama è oggi uno dei sei Comuni pugliesi riconosciuti come territorio di affermata tradizione ceramica. Un riconoscimento importante, che certifica il valore di un sapere tramandato nel tempo, ma che rappresenta anche una responsabilità, quella di trasformare questa eredità culturale in una concreta opportunità di sviluppo”.

E ha proseguito: “Manifestazioni come questa rendono la tradizione contemporanea, aprono le botteghe, animano il centro storico, favoriscono l’incontro tra artigiani, cittadini e visitatori e contribuiscono a costruire un’offerta turistica autentica, fondata sull’identità dei luoghi. La Provincia di Lecce sostiene questo percorso, perché crede che la valorizzazione delle eccellenze locali sia una delle strade più efficaci per rafforzare l’attrattività dell’intero Salento. Ogni Comune che investe sulla propria storia, sulle proprie competenze e sulle proprie produzioni contribuisce a rendere più forte il nostro territorio nel suo insieme. Ringrazio l’Amministrazione comunale, gli organizzatori, i ceramisti, le associazioni e tutti coloro che, con il loro lavoro, hanno consentito a questa manifestazione di raggiungere la quinta edizione. La continuità è il segno più evidente della qualità di un progetto e della sua capacità di coinvolgere una comunità”.

“Ceramica, Cibo e Corti” animerà le strade e le piazze del centro storico del paese, all’insegna della creatività, dell’energia e dell’artigianato ceramico, non solo locale. Infatti, parteciperanno realtà da tutta la Puglia, con alcune presenze anche da altre regioni, per offrire a cittadini e turisti un’esperienza unica nel suo genere.

L’iniziativa è il frutto di un impegnativo percorso, portato avanti dall’Amministrazione comunale di San Pietro in Lama insieme ad associazioni, istituzioni scolastiche e maestranze locali. Questa rete ha dato vita ad attività laboratoriali che hanno coinvolto oltre giovani e giovanissimi. I partecipanti hanno seguito con passione e impegno il percorso di apprendimento della nobile arte ceramica, dimostrando come una tradizione antica può essere non solo esercizio artistico, ma anche strumento di relazione, di crescita e di benessere.

Ecco, accanto alle attività di artigianato ceramico che popoleranno strade e corti, anche il ricco programma musicale e di intrattenimento della due giorni.

Sabato 25 luglio: ore 20.30 Inaugurazione evento, Cerimonia di apertura e inizio della festa, Piazza del Popolo; ore 20.30, Pizzica itinerante, Live Drive Up, Via XX Settembre; ore 20.30, Artisti di strada itineranti, Checco Caramella, a partire da Largo Chiesa; ore 20.30, Spettacolo Associazione Dreamside Crew, Angolo via Roma, via De Carlo; ore 21, Street band itinerante, a partire da Piazza del Popolo; ore 21.30, Italian Disco Fever by Kalinka; ore 21.30, Italian Songwriters by Kalinka, Piazza del Popolo; ore 23 Dj Set, Piazza del Popolo; ore 23, Dj Set, Largo Chiesa.

Domenica 26 luglio: ore 20, Musicwave Band, Street band itinerante; ore 20.30, Artisti di strada, Elena Costa, Dario Caddei; ore 20.30, Spettacolo Associazione Dreamside Crew, Angolo via Roma, via De Carlo; ore 21, Duo Dolcevita e Voce Italiana Duo, angolo via XX Settembre e Chiesa Sant’Antonio Abate; ore 21, Velvet Italiana by Kalinka, Largo Chiesa; a seguire Duo spagnolo, Afrotema e Simon Soul Vibes; ore 21, Rosso di Sera by Kalinka, Piazza del Popolo; ore 23 Dj Set by Kalinka, Piazza del Popolo e Largo Chiesa.

“A cinque anni dalla prima edizione, possiamo affermare con orgoglio che “Ceramica, Cibo e Corti” è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate salentina e che la visione iniziale si è rivelata vincente”, ha dichiarato il sindaco di San Pietro in Lama Vito Pietro Mello. “Tutto nasce da un’idea semplice: raccontare la ceramica non solo come prodotto artigianale, ma come arte, cultura, identità. In progetto unisce tradizione, creatività e sapori ed è prima di tutto un viaggio alla scoperta del nostro territorio e della nostra storia, che vogliamo raccontare a chi verrà a passeggiare tra i nostri vicoli, a chi verrà a gustare i nostri prodotti tipici, ad ammirare la maestria dei nostri ceramisti. Daremo vita a quegli angoli del paese che un tempo ospitavano le botteghe artigianali ed erano luoghi di incontro e di comunità, senza però dimenticare le nuove generazioni, perché sentiamo il dovere sia di custodire questa eredità, sia di trasmetterla. Per questo portiamo avanti tutto l’anno iniziative come estemporanee e laboratori didattici Piccoli ceramisti crescono”.

“Il progetto va oltre le due serate dell’evento. Abbiamo ottenuto già da qualche anno il prestigioso titolo di Città della Ceramica e stiamo lavorando per far crescere e conoscere il marchio POP, Pottery of Puglia, creato insieme alle altre Città della Ceramica pugliesi. Un marchio che non è una semplice etichetta da apporre a un prodotto, ma è un patto di collaborazione tra amministrazioni che riconoscono nella tradizione ceramica non solo un’attività economica, ma soprattutto una memoria storica condivisa. Quell’aria di altri tempi che in queste due serate cercheremo di ricreare, attraverso un percorso che intreccia arte, gusto e musica”, ha concluso il sindaco.

“San Pietro in Lama progetta di allestire anche un Museo Città della Ceramica, polo espositivo che richiami attenzione e flussi turistici”, ha concluso il consigliere comunale delegato Pierangelo Dell’Anna.